Izraelského obchodníka s diamantmi Steinmetza odsúdili na päť rokov

Ženeva 22. januára (TASR) - Izraelského obchodníka s diamantmi Benyho Steinmetza odsúdil v piatok súd vo Švajčiarsku na päť rokov väzenia za korupciu v súvislosti s dohodami o ťažobných právach v Guinei. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Steinmetz dostal taktiež súdny príkaz zaplatiť pokutu 50 miliónov dolárov. Jeho obhajca Marc Bonnant uviedol, že sa proti rozhodnutiu súdu odvolá.



Podľa predsedníčky najvyššieho súdu Alexandry Bannaovej "je z toho, čo bolo predložené, zrejmé, že práva boli získané prostredníctvom korupcie a že Steinmetz spolupracoval s ostatnými", aby ich získal.



Ako uviedla AP, Steinmetzovi (64), ktorý má aj francúzske občianstvo a niektorí ho považujú za najbohatšieho muža Izraela, hrozilo až desať rokov väzenia.



Steinmetz obvinenia poprel. Podľa obžaloby sa však jeho firma BSGR Group v polovici prvého desaťročia 21. storočia podieľala na vytlačení svojho rivala v prípade ťažobných práv pre rozsiahle ložiská železnej rudy v regióne Simandou na juhovýchode Guinei.



Prípad sa sústredil na údajné miliónové výplaty bývalej manželke zosnulého prezidenta Lansanu Contého a odhalil temný a zložitý svet obchodovania a bezohľadnej konkurencie v lukratívnom banskom priemysle.



Ženevská prokuratúra tvrdila, že Steinmetz a ďalší dvaja obžalovaní sa podieľali na korupcii zahraničných úradníkov a falšovaní dokumentov. Niektoré z finančných prostriedkov údajne prešli cez Švajčiarsko. Prípad bol vyšetrovaný v Európe, Afrike a Spojených štátoch.



Prokuratúra uviedla, že Steinmetz v roku 2005 vytvoril pakt korupcie s Contém, ktorý vládol v tejto západoafrickej krajine od roku 1984 až do svojej smrti v roku 2008, a s jeho štvrtou manželkou Mamadie Touréovou. Išlo o vyplatenie takmer desiatich miliónov dolárov.



Podľa prokuratúry firma BSGR Group získala licencie na prieskum a ťažbu v regióne Simandou v Guinei v rokoch 2006 až 2010 a jej konkurent - britsko-austrálska ťažobná skupina Rio Tinto - bol "od júla do decembra 2008 zbavený koncesií", ktoré mal dovtedy v Simandou.



Švajčiarska skupina pre transparentnosť Public Eye uviedla, že Steinmetz použil "nepriehľadné štruktúry" na skrytie údajne korupčných programov riadených zo Ženevy, kde žil do roku 2016. Podľa Public Eye prípad ukázal, ako je možné pomocou daňových rajov utajovať pochybné, "dokonca nelegálne" činnosti v krajinách so slabým riadením a reguláciou.