Izraelského vojaka zabil kameň, ktorý na neho zhodil Palestínčan

Jeruzalem 12. mája (TASR) - Mladý izraelský vojak zahynul v utorok ráno pri zásahu na území okupovaného Predjordánska. Trafil ho do hlavy veľký kameň, ktorý naň zo strechy zhodil Palestínčan. S odvolaním sa na vyjadrenie hovorkyne izraelskej armády o tom informovala agentúra AFP.



K incidentu došlo v dedine Jaabad pri palestínskom meste Dženín. Vojaci, vrátane usmrteného 21-ročného seržanta Amita Bena-Jigala, tam boli zatknúť štyroch Palestínčanov: dvoch podozrivých z členstva v teroristickej organizácii a dvoch podozrivých z hádzania kameňov na vozidlá izraelskej armády, píše denník Jerusalem Post.



Hľadaných Palestínčanov sa vojakom podarilo dolapiť. Keď dedinu po zatknutiach okolo 04.30 h miestneho času opúšťali, začala na nich hádzať kamene skupina približne desiatich mladých Palestínčanov, uvádza denník Times of Israel.



Jeden z veľkých kameňov zhodených zo strechy pritom vojaka Bena-Jigala trafil priamo do hlavy. Vojak mal prilbu, kameň ho však podľa hovorcu armády zasiahol v takom mieste, že mu nepomohla. Vojaka na mieste ošetrili a následne previezli do nemocnice v Haife, kde zomrel.



Podľa izraelských médií išlo o vôbec prvého príslušníka izraelských obranných síl usmrteného v roku 2020 pri výkone služby.