Izraelskej spoločnosť El Al v Paríži bola terčom útoku vandalov
K incidentu došlo v čase diplomatických treníc po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý mesiac avizoval, že Francúzsko uzná Palestínsky štát.
Autor TASR
Paríž 8. augusta (TASR) - Neznámi vandali vo štvrtok posprejovali a pomaľovali fasádu parížskeho sídla izraelskej leteckej spoločnosti El Al červenou farbou. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí tento incident odsúdilo a vyzvalo francúzsku vládu, aby ho vyšetrila, píše TASR.
Ako na svojom webe informoval denník Libération, grafity sa na fasáde objavili vo štvrtok skoro ráno. Kancelárie boli v tom čase prázdne, k zraneniam ľudí nedošlo, uviedla spoločnosť El Al.
K incidentu došlo v čase diplomatických treníc po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý mesiac avizoval, že Francúzsko uzná Palestínsky štát – ide o krok, ktorý Izrael dôrazne odmieta.
Izraelská ministerka dopravy Miri Regevová vo štvrtok vo svojom komentári na sieti X spojila Macronovu politiku s protiizraelskými grafitmi.
„Toto je výsledok, keď prezident Macron vydáva oznámenia, aký darček chce dať Hamasu,“ napísala v súvislosti s palestínskym militantným hnutím. „Dnes je to El Al, zajtra (francúzska letecká spoločnosť) Air France,“ varovala Regevová na sociálnej sieti X.
Libération poznamenáva, že tento vandalský čin sa podobá na iné antisemitské útoky, ktoré sa v posledných rokoch vo Francúzsku odohrali na miestach spojených so židovskou komunitou. Úrady sa domnievajú, že do nich boli zapletené ruské spravodajské služby, ktoré sa takto snažia vyvolať napätie vo francúzskej spoločnosti.
AFP doplnila, že v máji boli v Paríži zelenou farbou poškodené tri synagógy, židovská reštaurácia a pamätník holokaustu. O dva dni neskôr boli v súvislosti s tým v regióne Alpes-Maritimes na juhovýchode krajiny zadržaní traja Srbi.
V máji 2024 sa na parížskom Múre spravodlivých, ktorý vzdáva hold záchrancom ľudí zo židovskej komunity pred nacistickým prenasledovaním počas okupácie Francúzska, objavili červené odtlačky rúk. Francúzske úrady identifikovali ako podozrivých zo spáchania tohto vandalského činu troch Bulharov.
V októbri 2023 sa zasa na múroch mnohých budov v Paríži a jeho okolí objavili desiatky Dávidových hviezd. V tomto prípade boli podľa domácej tlače zadržaní dvaja moldavskí štátni príslušníci. Francúzske bezpečnostné služby uviedli, že ako ich potenciálny manipulátor bol identifikovaný moldavsko-ruský podnikateľ.
V prípade z roku 2023 sa v médiách objavila informácia, že podľa zdrojov vo francúzskych tajných službách bol tento vandalsky čin vykonaný „na objednávku ruských bezpečnostných služieb“. Moskva akúkoľvek účasť poprela.
Francúzsko má veľkú židovskú populáciu. V posledných rokoch sa tam prudko zvýšil počet hlásení o antisemitských incidentoch, pričom ich prudký nárast bol zaznamenaný po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na juhu Izraela 7. októbra 2023.
