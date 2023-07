Premiér Netanjahu sa po zavedení kardiostimulátora cíti dobre

Jeruzalem 23. júla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je po operácii, počas ktorej mu v noci na nedeľu zaviedli kardiostimulátor, v dobrom zdravotnom stave, oznámili nemocničné zdroje. TASR informuje na základe správy agentúry AFO.



"Zostáva pod lekárskym dohľadom na oddelení kardiológie," spresnilo vo vyhlásení Zdravotné centrum Chajima Šebu - Tel ha-Šomer na južnom okraji mesta Ramat Gan.



Netanjahu (73) podstúpil operáciu len niekoľko dní po tom, ako ho po zdravotných ťažkostiach vrátane závratov nakrátko hospitalizovali.



Podľa amerického Národného inštitútu zdravia (NIH) sa kardiostimulátor používa, keď srdce pacienta bije príliš pomaly, čo môže spôsobiť mdloby. Môže sa použiť aj na liečbu srdcového zlyhania. Vysielaním elektrických impulzov do srdca zariadenie zvyšuje alebo udržiava srdcový tep v normálnom rytme, čím umožňuje srdcu pumpovať krv do tela obvyklou rýchlosťou.



Izraelský premiér podľa agentúry AP ešte pred operáciou vyjadril očakávanie, že ho z nemocnice prepustia už v nedeľu a pôjde do parlamentu pred hlasovaním o spornej reforme súdnictva. Izrael v súvislosti s týmto plánom čelí rozsiahlym protestom.