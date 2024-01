Izraelské sily prezlečené za civilistky zabili militantov v nemocnici

Džanín 31. januára (TASR) - Príslušníci izraelských síl prezlečení za ženy civilistky a zdravotníkov vtrhli v utorok do nemocnice na okupovanom území Západný breh Jordánu a zabili troch palestínskych militantov. Táto dramatická razia potvrdzuje, že vojnové násilie sa z Pásma Gazy rozšírilo aj do tejto ďalšej palestínskej enklávy, píše tlačová agentúra AP.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu medzitým vylúčil možnosť, že by stiahol armádu z Pásma Gazy a prepustil tisíce uväznených palestínskych militantov - čo sú dve hlavné podmienky hnutia Hamas pre akékoľvek prímerie. To oslabuje nádeje na ukončenie vojny, ktorá spôsobuje destabilizáciu širšieho regiónu Blízkeho východu.



Palestínske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že izraelské sily spustili paľbu vo vnútri Nemocnice Ibn Sínu v meste Džanín na Západnom brehu Jordánu (v Predjordánsku). Hovorca nemocnice povedal, že k prestrelke nedošlo, a naznačil tým, že išlo o presne cielené zabitie.



Izraelská armáda bez uvedenia dôkazov oznámila, že militanti využívajú nemocnicu ako úkryt. Tvrdila, že jeden z cieľov jej vojenskej akcie donášal zbrane a muníciu ostatným na plánovaný útok, údajne inšpirovaný útokom Hamasu na Izrael zo 7. októbra, ktorý bol spúšťačom vojny v Pásme Gazy.



Záznam z bezpečnostnej kamery z nemocnice zachytáva okolo desať tajných agentov, väčšinou ozbrojených, s moslimskou šatkou na hlave, v nemocničnom oblečení alebo v bielom lekárskom plášti. Jeden niesol v jednej ruke pušku a v druhej zložený invalidný vozík.