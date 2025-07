Izraelskí agenti údajne zadržali člena rezortu zdravotníctva v Gaze

Tel Aviv 21. júla (TASR) - Izraelskí agenti zadržali v pondelok pred poľnou nemocnicou Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) v južnej časti Pásma Gazy popredného predstaviteľa ministerstva zdravotníctva v tejto palestínskej enkláve Marwána Hamsa. Oznámil to rezort zdravotníctva v Gaze. Izraelská armáda ani MVČK sa dosiaľ k tejto informácii nevyjadrili, píše TASR podľa správ agentúry Reuters.



Hams má v Gaze na starosti poľné nemocnice, pričom podľa vyjadrenia tamojšieho ministerstva bol práve na ceste do zmienenej nemocnice MVČK na severe Rafahu, keď ho „uniesli“ tajní agenti izraelských ozbrojených síl. Agenti údajne spustili paľbu a usmrtili jedného civilistu a ďalšieho zranili.



Zdravotníci v Gaze tvrdia, že zabitou osobou je miestny novinár, ktorý v čase incidentu natáčal s Hamsom rozhovor. Izraelská armáda ani MVČK na žiadosť Reuters o vyjadrenie k týmto informáciám bezprostredne nereagovali.



Izrael už od vypuknutia vojny v Gaze útočí na tamojšie nemocnice, čo odôvodňuje tým, že palestínske militantné hnutie Hamas ich využíva ako úkryty. Hamas to popiera. Je však pomerne zriedkavé, že by izraelská armáda na útoky v Gaze vysielala svojich tajných agentov.