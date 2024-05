Izraelskí aktivisti vyhádzali potraviny z kamiónov do Pásma Gazy

Tel Aviv 13. mája (TASR) - Izraelskí pravicoví aktivisti v pondelok zabránili prevozu humanitárnej pomoci zo Západného brehu Jordánu do Pásma Gazy. Na hraničnom priechode Tarkúmijá medzi Západným brehom Jordánu a Izraelom zadržali nákladné autá privážajúce pomoc z Jordánska a vyhádzali z nich balíky s potravinami. Išlo o najnovší zo série pokusov izraelského hnutia Cav 9 zablokovať prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. TASR informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.



Polícia zadržala štyroch aktivistov z Cav 9 vrátane jedného neplnoletého. Skupina Cav 9 má približne 100 členov. Opakovane sa snaží prekaziť dodávky pomoci do Gazy, kým palestínske militantné hnutie Hamas neprepustí izraelských rukojemníkov unesených počas útoku na Izrael 7. októbra 2023.



Internetom sa šíria videá, na ktorých izraelskí aktivisti vyťahujú tovar z nákladných áut a ničia ho.



Minulý týždeň polícia zadržala taktiež štyroch ľudí na juhu Izraela za podobnú akciu zameranú na prekazenie dodávok humanitárnej pomoci smerujúcej do Pásma Gazy.



Medzinárodné spoločenstvo tlačí na Izrael, aby umožnil lepší prísun humanitárnej pomoci do vojnou zmietaného Pásma Gazy. Zahraničné organizácie varujú pred vážnou humanitárnou krízou, ktorá ohrozuje viac ako dva milióny ľudí žijúcich v enkláve.



Izraelské úrady v nedeľu oznámili otvorenie nového humanitárneho koridoru do severnej časti Pásma Gazy. Spojené štáty plánujú onedlho sprevádzkovať aj provizórny plávajúci prístav, ktorý v uplynulých týždňoch stavali pri pobreží mesta Gaza.