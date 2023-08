Izraelskí archeológovia objavili bránu spred 5 a pol tisíc rokov

Tel Aviv 15. augusta (TASR) - Archeológovia v južnom Izraeli odkryli mestskú bránu starú 5.500 rokov, čo z nej robí najstaršiu objavenú bránu v regióne, informovali v utorok úrady. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Nález núti odborníkov prehodnotiť datovanie začiatku urbanizácie v regióne. Nález sa podaril na mieste vykopávok Tell Erani pri meste Kirjat Gat pred plánovaným uložením nového vodovodného potrubia, uviedol Izraelský úrad pre starožitnosti (IAA).



"Je to prvýkrát, čo sme objavili takúto veľkú bránu datovanú do staršej bronzovej doby," povedala šéfka lokality Emily Bischoffová Bruintjesová.



Vybudovanie brány si vyžadovalo veľké úsilie, kamene na jej výstavbu boli dopravené z veľkej diaľky a súvisela s výstavbou pevnostných múrov.



"Túto (bránu) nepostavilo niekoľko jednotlivcov, fortifikačný systém je dôkazom spoločenskej organizácie a začiatkom urbanizácie," zdôraznila Bischoffová Bruintjesová.



Odborníci doteraz predpokladali, že urbanizácia tohto územia sa začala asi pred 5200 rokmi, čo je o 300 rokov neskôr ako je datovaný nález brány.



"Je pravdepodobné, že všetci pútnici, obchodníci, či nepriatelia, ktorí chceli vstúpiť do mesta, museli prejsť touto impozantnou bránou," dodal Martin-David Pasternak, výskumník IAA.



"Brána osadu nielen bránila, ale aj pripomínala každému, kto cez ňu išiel, že vstupuje do dôležitej a silnej osady, ktorá bola dobre organizovaná politicky, sociálne a ekonomicky," povedal.