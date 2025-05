Izraelskí demonštranti vraj násilne vnikli do areálu úradu OSN

Jeruzalem 26. mája (TASR) - Približne tucet izraelských demonštrantov v pondelok násilne vnikol do areálu Agentúry Organizácie Spojených národov (OSN) pre palestínskych utečencov (UNRWA) na východe Jeruzalema. Uviedol to koordinátor UNRWA na Západnom brehu Jordánu Roland Friedrich, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Medzi protestujúcimi bola údajne aj izraelská poslankyňa Julia Malinovská, ktorá patrila k iniciátorom zákona zakazujúceho činnosť UNRWA v Izraeli. Polícia sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila.



Izraelskí predstavitelia už dlhšie vedú s UNRWA spory a jej zamestnancov podozrievajú z napomáhania palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Niektorí pracovníci agentúry sa podľa Izraela zapojili do útoku militantov na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy.



Izraelskí poslanci v októbri schválili zákon o zákaze pôsobenia UNRWA v Izraeli s platnosťou od januára. Ďalší zákon zakazuje izraelským orgánom akýkoľvek kontakt s UNRWA.