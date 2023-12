Izraelskí dôstojníci: Hamas útok dopodrobna plánoval niekoľko rokov

Jeruzalem 5. decembra (TASR) - Údaje a dokumenty získané od palestínskeho militantného hnutia Hamas po útoku na Izrael 7. októbra ukazujú, že militanti tento útok dopodrobna plánovali niekoľko rokov. V utorok to uviedli dvaja nemenovaní spravodajskí dôstojníci z Izraela. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Izrael objavil v počítačoch, telefónoch, tabletoch, kamerách a mapách získaných od mŕtvych alebo zajatých palestínskych militantov podrobné taktické plány útoku, v ktorých sa nachádzali informácie o cieľoch, názvy zúčastnených jednotiek a misií každej z nich či časový harmonogram a zoznam potrebných zbraní.



"Najväčším prekvapením je detailnosť a úroveň pripravenosti... Tieto údaje poukazujú na roky plánovania útoku na základne a kibuce," uviedol jeden z dôstojníkov.



Medzi dokumentami sa našiel aj podrobný ručný nákres vojenskej základne v Nahal Oz, či satelitné fotografie a presné plány dvoch napadnutých kibucov. Podľa dôstojníkov militanti tieto informácie nemohli získať z verejných zdrojov.



Armáda našla aj pokyny, podľa ktorých mali militanti unášať rukojemníkov. Všetkým dospelým mali napríklad zakryť oči a zviazať ruky a "zabiť tých, ktorí by spôsobovali problémy alebo sa snažili utiecť".



Podľa jedného z dôstojníkov sa našla aj podrobná mapa južnej časti Pásma Gazy, na ktorej Izrael identifikoval doteraz neznáme vojenské zariadenia Hamasu. Získal tiež snímky tunelov v Pásme Gazy. "Neprekvapilo by nás, keby tam vybudovali viac než 500 kilometrov hlbokých, navzájom prepojených tunelov," uviedol jeden z dôstojníkov.



Izrael obnovil na analýzu týchto materiálov činnosť jednotky vojenskej rozviedky s názvom Amšat. Túto jednotku v krajine založili po arabsko-izraelskej vojne v roku 1973, keď Izrael prekvapil útok Egypta a Sýrie. Odvtedy jej činnosť obnovili niekoľkokrát.