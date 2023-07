Izraelskí lekári štrajkujú proti súdnej reforme

Tel Aviv 25. júla (TASR) - Tisícky izraelských lekárov vstúpili v utorok do štrajku na protest proti pondelkovému prijatiu kľúčového zákona izraelskej súdnej reformy obmedzujúceho právomoci Najvyššieho súdu v prospech vlády. Odbory zároveň pohrozili generálnym štrajkom, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Štyri popredné izraelské denníky vyšli v utorok s titulnou stranou v čiernej farbe a s nápisom naspodku: "Čierny deň pre izraelskú demokraciu." Akciu zaplatilo združenie technologických firiem.



Vládni poslanci v pondelok popoludní v Knesete po búrlivej rozprave a bojkote hlasovania zo strany opozície schválili obmedzenie právomocí Najvyššieho súdu. K prijatiu tejto časti súdnej reformy došlo aj napriek pol roka trvajúcim rozsiahlym verejným protestom, prísľubu snahy o politický kompromis zo strany premiéra Benjamina Netanjahua a nevôli Spojených štátov, hlavného spojenca Izraela.



Po krajine ešte v pondelok znova prepukli protesty a združenia na podporu občianskych práv už podali podnety proti zneniu zákona na Najvyšší súd.



V Tel Avive vyšli v pondelok večer do ulíc stovky tisíc ľudí; pálili pneumatiky, hádzali petardy a mávali izraelskými vlajkami. V Jeruzaleme použila polícia na rozohnanie davu blokujúceho jednu z hlavných dopravných tepien vodné delo naplnené zapáchajúcou tekutinou. V celej krajine zadržali celkovo približne 40 demonštrantov.



Na sociálnych sieťach sa objavili videá, na ktorých policajti ťahajú demonštrantov za vlasy či krk a bijú ich do krvi, uvádza AP. Pri protestoch utrpelo zranenia približne desať policajtov.



Tisícky armádnych dôstojníkov v zálohe oznámili, že v reakcii na prijatie tohto zákona nenastúpia do dobrovoľnej vojenskej služby, čo môže podľa AP ohroziť operačnú pripravenosť izraelskej armády. Technologické spoločnosti zas oznámili, že zvažujú odchod z Izraela. Podľa analytikov hrozí tiež zhoršenie vzťahov Izraela s USA, ale aj s arabskými krajinami, s ktorými židovský štát nedávno nadviazal kontakty. Prehĺbiť sa môže aj konflikt s Palestínčanmi.



Oslabenie právomocí Najvyššieho súdu pretláčajú najmä krajne pravicové a nábožensky ladené strany vládnej koalície – najpravicovejšej v dejinách Izraela. Tvrdia, že Najvyšší súd má v súčasnosti prílišné právomoci a bráni tak výkonu moci zvolenej vlády. Izrael nemá ústavu, a tak je strážcom zákonnosti a ľudských či občianskych práv Najvyšší súd. Ten s využitím klauzuly "primeranosti" môže zablokovať rozličné vládne rozhodnutia vrátane nominácií v štátnych inštitúciách. Kritici sa obávajú, že obmedzenie týchto právomocí Najvyššieho súdu povedie k svojvôli vlády.