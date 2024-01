Izraelskí ministri žiadali návrat izraelských osadníkov do Pásma Gazy

Jeruzalem 1. januára (TASR) - Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v pondelok žiadal návrat židovských osadníkov do Pásma Gazy a povedal tiež, že Palestínčania by mali byť povzbudzovaní k emigrácii. V nedeľu to isté navrhol minister financií Bezalel Smotrič. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua od začiatku konfliktu v Pásme Gazy vlani v októbri oficiálne neuviedla, že by mala akékoľvek plány na vysťahovanie obyvateľstva či opätovné umiestnenie židovských osadníkov do tejto oblasti. Ben Gvir však tvrdil, že odchod Palestínčanov a obnovenie izraelských osídlení je správne, spravodlivé, mravné a ľudské riešenie. "Musíme podporovať rozhodnutie povzbudiť emigráciu obyvateľov Pásma Gazy," povedal.



Hnutie Hamas, ktoré vládne v Pásme Gazy, jeho vyjadrenia označilo za snívanie s otvorenými očami a uviedlo, že Ben Gvir nenájde spôsob ako svoje návrhy uplatniť.



Smotrič v nedeľu takisto žiadal návrat osadníkov do Pásma Gazy a povzbudenie Palestínčanov, aby enklávu opustili, pripomína AFP. Hamas jeho vyjadrenia označilo za výsmech a vojnové zločiny.



Izrael jednostranne stiahol ź Pásma Gazy posledných svojich vojakov a osadníkov v roku 2005, naďalej však má takmer úplne pod kontrolou hranice tejto enklávy, píše AFP.