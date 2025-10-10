< sekcia Zahraničie
Izraelskí osadníci na Západnom brehu Jordánu napadli Palestínčanov
Izraelská armáda v reakcii na otázku o týchto útokov uviedla, že správy o incidentoch vyšetruje.
Autor TASR
Ramalah 10. októbra (TASR) - Najmenej 36 Palestínčanov utrpelo zranenia pri piatkových útokoch izraelských osadníkov na severe okupovaného Západného brehu Jordánu. Osadníci taktiež podpálili niekoľko áut. Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním na palestínske zdroje, píše TASR.
Palestínske ministerstvo zdravotníctva v Ramalláhu tvrdí, že v nemocnici ošetrili 36 osôb. Podľa palestínskych médií osadníci napadli ľudí zbierajúcich olivy v niekoľkých dedinách v blízkosti mesta Nábulus. Väčšinu z nich osadníci zbili, dvaja Palestínčania utrpeli zranenia ostrými nábojmi. Medzi obeťami sú údajne aj dvaja palestínski novinári, ktorí informovali o jednom z útokov.
Situácia na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu sa zhoršila po útoku militantného hnutia Hamasu na juh Izraela zo 7. októbra 2023, pri ktorej militanti zabili 1200 ľudí. Izrael následne spustil rozsiahlu ofenzívu v Pásme Gazy, ktorá si za dva roky vyžiadala vyše 67.000 životov. V piatok v palestínskej enkláve vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy bol zaznamenaný nárast prípadov násilia na Západnom brehu Jordánu, kde izraelská armáda či tamojší osadníci zabili približne 1000 Palestínčanov. Obete na životoch hlási aj izraelská strana, podľa ktorej zahynulo počas izraelskej vojenskej operácie na okupovanom území niekoľko desiatok Izraelčanov.
