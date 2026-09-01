Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 1. september 2026Meniny má Drahoslava
< sekcia Zahraničie

Izraelskí osadníci na Západnom brehu Jordánu podpálili mešitu

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Útočníci podľa správ hodili v noci na utorok horľavý materiál cez okno mešity v dedine Bazáríja a spôsobili tak materiálne škody.

Autor TASR
Jeruzalem 1. septembra (TASR) - Izraelskí osadníci sú podozriví z toho, že v noci na utorok podpálili mešitu v dedine na Západnom brehu Jordánu, informovali v utorok izraelské aj palestínske médiá. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Páchatelia na mieste zanechali aj viaceré nápisy v hebrejčine. Jeden z odkazov - „S pozdravom od teroristov“ - bol adresovaný veľvyslancovi USA v Izraeli Mikeovi Huckabeemu.

Americký diplomat izraelských osadníkov na Západnom brehu Jordánu v minulosti vo všeobecnosti podporoval. Nedávno však v reakcii na útoky na palestínske rodiny na tomto území hovoril o „izraelských teroristoch“, vysvetľuje DPA.

Útočníci podľa správ hodili v noci na utorok horľavý materiál cez okno mešity v dedine Bazáríja a spôsobili tak materiálne škody.

Palestínske médiá informovali, že od začiatku roka došlo na Západnom brehu Jordánu k viac ako desiatim podobným útokom na mešity.

Izraelská armáda oznámila, že do spomínanej obce vyslala svoje sily po tom, ako dostala hlásenia o útoku. Podozriví však podľa nej medzičasom z miesta činu utiekli. Armáda „dôrazne odsudzuje takéto incidenty vrátane činov vandalizmu na náboženských miestach“. Dodala, že vyšetrovanie útoku prebieha.

Napätie na Západnom brehu Jordánu eskalovalo po vypuknutí vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2023.

Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva zahynulo odvtedy na tomto území viac ako 1100 Palestínčanov, a to počas izraelských vojenských operácií, ozbrojených zrážok a útokov, ktoré spáchali samotní Palestínčania.

DPA zdôrazňuje, že násilie zo strany radikálnych izraelských osadníkov voči Palestínčanom vzrástlo tiež. Izraelská armáda čelí obvineniam, že nekoná dostatočne rázne, aby takýmto útokom zabránila.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku