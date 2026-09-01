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Izraelskí osadníci na Západnom brehu Jordánu podpálili mešitu
Útočníci podľa správ hodili v noci na utorok horľavý materiál cez okno mešity v dedine Bazáríja a spôsobili tak materiálne škody.
Autor TASR
Jeruzalem 1. septembra (TASR) - Izraelskí osadníci sú podozriví z toho, že v noci na utorok podpálili mešitu v dedine na Západnom brehu Jordánu, informovali v utorok izraelské aj palestínske médiá. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
Páchatelia na mieste zanechali aj viaceré nápisy v hebrejčine. Jeden z odkazov - „S pozdravom od teroristov“ - bol adresovaný veľvyslancovi USA v Izraeli Mikeovi Huckabeemu.
Americký diplomat izraelských osadníkov na Západnom brehu Jordánu v minulosti vo všeobecnosti podporoval. Nedávno však v reakcii na útoky na palestínske rodiny na tomto území hovoril o „izraelských teroristoch“, vysvetľuje DPA.
Útočníci podľa správ hodili v noci na utorok horľavý materiál cez okno mešity v dedine Bazáríja a spôsobili tak materiálne škody.
Palestínske médiá informovali, že od začiatku roka došlo na Západnom brehu Jordánu k viac ako desiatim podobným útokom na mešity.
Izraelská armáda oznámila, že do spomínanej obce vyslala svoje sily po tom, ako dostala hlásenia o útoku. Podozriví však podľa nej medzičasom z miesta činu utiekli. Armáda „dôrazne odsudzuje takéto incidenty vrátane činov vandalizmu na náboženských miestach“. Dodala, že vyšetrovanie útoku prebieha.
Napätie na Západnom brehu Jordánu eskalovalo po vypuknutí vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2023.
Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva zahynulo odvtedy na tomto území viac ako 1100 Palestínčanov, a to počas izraelských vojenských operácií, ozbrojených zrážok a útokov, ktoré spáchali samotní Palestínčania.
DPA zdôrazňuje, že násilie zo strany radikálnych izraelských osadníkov voči Palestínčanom vzrástlo tiež. Izraelská armáda čelí obvineniam, že nekoná dostatočne rázne, aby takýmto útokom zabránila.
Páchatelia na mieste zanechali aj viaceré nápisy v hebrejčine. Jeden z odkazov - „S pozdravom od teroristov“ - bol adresovaný veľvyslancovi USA v Izraeli Mikeovi Huckabeemu.
Americký diplomat izraelských osadníkov na Západnom brehu Jordánu v minulosti vo všeobecnosti podporoval. Nedávno však v reakcii na útoky na palestínske rodiny na tomto území hovoril o „izraelských teroristoch“, vysvetľuje DPA.
Útočníci podľa správ hodili v noci na utorok horľavý materiál cez okno mešity v dedine Bazáríja a spôsobili tak materiálne škody.
Palestínske médiá informovali, že od začiatku roka došlo na Západnom brehu Jordánu k viac ako desiatim podobným útokom na mešity.
Izraelská armáda oznámila, že do spomínanej obce vyslala svoje sily po tom, ako dostala hlásenia o útoku. Podozriví však podľa nej medzičasom z miesta činu utiekli. Armáda „dôrazne odsudzuje takéto incidenty vrátane činov vandalizmu na náboženských miestach“. Dodala, že vyšetrovanie útoku prebieha.
Napätie na Západnom brehu Jordánu eskalovalo po vypuknutí vojny v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2023.
Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva zahynulo odvtedy na tomto území viac ako 1100 Palestínčanov, a to počas izraelských vojenských operácií, ozbrojených zrážok a útokov, ktoré spáchali samotní Palestínčania.
DPA zdôrazňuje, že násilie zo strany radikálnych izraelských osadníkov voči Palestínčanom vzrástlo tiež. Izraelská armáda čelí obvineniam, že nekoná dostatočne rázne, aby takýmto útokom zabránila.