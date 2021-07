Izraelskí osadníci opustili nelegálnu osadu v Predjordánsku

Nábulus 3. júla (TASR) - Izraelskí osadníci opustili v piatok nelegálne budovanú osadu na západnom brehu Jordánu. Urobili tak na základe dohody s novou izraelskou vládou premiéra Naftaliho Bennetta, informovala agentúra AFP.



Posledné autá so židovskými osadníkmi odišli z osady Eviatar pred 16.OO h miestneho času, teda v súlade s dohodnutým konečným termínom. Na priebeh odchodu dozerali príslušníci izraelskej armády a polície.



Osadu Eviatar začali pred niekoľkými týždňami - v rozpore s medzinárodným právom aj izraelskými zákonmi - stavať desiatky židovských rodín neďaleko palestínskeho mesta Nábulus nachádzajúceho sa v severnej časti Predjordánska.



Na mieste si postavili stany, improvizované obydlia, hrubé betónové stavby domov a dokonca aj provizórnu synagógu. Palestínčania voči ich konaniu rozhorčene protestovali s tým, že stavajú domy na palestínskej pôde.



Ako posledný v piatok osadu opustil jej predák Cvi Sukkot. "Dúfam, že sa sem budeme môcť čoskoro vrátiť," vyhlásila pred odchodom osadníčka Sarah Lissonová, matka šiestich detí.



Na základe dohody s izraelskou vládou, ktorá bola zverejnená vo štvrtok, museli osadníci Eviatar opustiť. Postavené stavby však na mieste zostanú a budú ich strážiť izraelskí vojaci.



Izraelské ministerstvo obrany bude v ďalšej fáze skúmať, či by parcely, na ktorých založili osadu, mohli byť - na základe platných izraelských zákonov - vyhlásené za pozemky patriace židovskému štátu. Ak by sa to stalo, mohla by tam byť v budúcnosti postavená aj židovská náboženská škola.



Väčšina medzinárodného spoločenstva považuje židovské osady v okupovanom Predjordánsku za nelegálne. Palestínčania trvajú na tom, že celá táto oblasť musí byť súčasťou ich budúceho štátu.



Miestni Palestínčania proti osadníkom opakovane protestovali a zastrašovali ich, pričom sa dostávali do fyzických potýčok s príslušníkmi izraelských bezpečnostných síl. Palestínski demonštranti, ktorí pálili pneumatiky a hádzali kamene, sa neďaleko osady zhromaždili aj počas piatkového odchodu posledných osadníkov.



Dohodu o evakuácii osady odmietli izraelské ľavicové skupiny aj starosta neďalekej palestínskej obce Bajta, ktorý požadoval úplné stiahnutie Izraelčanov z palestínskeho územia.