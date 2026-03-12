< sekcia Zahraničie
Izraelskí osadníci podpálili mešitu na Západnom brehu Jordánu
Izraelská polícia odsúdila tento čin a po páchateľoch pátra.
Autor TASR
Ramalláh 12. marca (TASR) - Izraelskí osadníci vo štvrtok podpálili mešitu na severe okupovaného Západného brehu Jordánu, oznámila izraelská polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Palestínska tlačová agentúra WAFÁ uviedla, že požiar sa podarilo dostať pod kontrolu skôr, ako sa v mešite rozšíril. Poškodený bol len jej vchod a polícia tvrdí, že nikto neutrpel zranenia. Páchatelia na steny chrámu napísali rasistické heslá, informuje WAFÁ.
Izraelská polícia odsúdila tento čin a po páchateľoch pátra.
Tlačová agentúra AP s odvolaním sa na ministerstvo náboženských záležitostí Palestínskej samosprávy píše, že ide o mešitu v dedine Duma neďaleko mesta Nábulus. Páchatelia podľa nej nasprejovali názov synagógy na stenu tejto mešity a podpálili ju.
Palestínske ministerstvo označilo tento útok ako súčasť „systematického nárastu pokusov o podpálenie mešít“.
K podobnému incidentu došlo aj minulý mesiac, keď páchatelia založili požiar v inej mešite neďaleko Nábulusu. Od roku 2025 bolo celkovo poškodených 45 mohamedánskych modlitební na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu.
Duma je jednou z dedín, ktoré sa nachádzajú v oblastiach pod kontrolou armády, kde sú Palestínčania vystavení útokom zo strany izraelských osadníkov.
Napätie na Západnom brehu Jordánu sa zvýšilo od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gaza. Podľa Úradu OSN pre humanitárne záležitosti tento rok zabili izraelskí osadníci alebo vojaci 18 Palestínčanov na tomto území.
