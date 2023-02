Izraelskí osadníci postrelili a zranili dvoch Palestínčanov

Jeruzalem 24. februára (TASR) - Dvoch Palestínčanov na severe okupovaného západného brehu Jordánu v piatok postrelili a vážne zranili izraelskí židovskí osadníci. TASR správu prevzala z agentúry AP, odvolávajúcej sa na palestínske ministerstvo zdravotníctva.



Oboch zranených Palestínčanov previezli do nemocnice v dedine Kusra neďaleko predjordánskeho mesta Nábulus.



Skupina ozbrojených osadníkov z neďalekého nelegálneho sídla typu maachaz zostúpila do dediny a Palestínčania vyšli na ulicu, aby videli, čo sa deje, povedal novinárom palestínsky predstaviteľ Ghasan Douglas, ktorý monitoruje izraelské osady v oblasti Nábulusu.



Jeden z osadníkov začal strieľať na obyvateľov, pričom jedného muža zasiahol do brucha a druhého do stehna. Podľa Douglasa streľba nebola vyprovokovaná.



Izraelská polícia ani izraelská armáda sa k incidentu bezprostredne nevyjadrili.



Maachazim sú nelegálne židovské osady na západnom brehu rieky Jordán, postavené bez predchádzajúceho súhlasu izraelskej vlády. Väčšinou sú však satelitným výbežkom (v angličtine tzv. "outpost") susednej schválenej osady.



Najmä severná oblasť Predjordánska zažíva prudký nárast útokov zo strany izraelských osadníkov. Mnohé palestínske dediny v tejto oblasti sa totiž postupne ocitli medzi legálnymi židovskými osadami a nepovolenými maachazim, v ktorých sídlia najmä ideologicky motivovaní osadníci.



Väčšina svetových mocností považuje osady postavené Izraelom na území, ktoré židovský štát dobyl vo vojne z roku 1967, za nelegálne. Izrael však trvá na tom, že má so Západným brehom biblické, historické i politické väzby a s Predjordánskom súvisia aj bezpečnostné záujmy Izraela.