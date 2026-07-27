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Izraelskí osadníci v Predjordánsku podpálili dve mešity
Násilie na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu sa vystupňovalo po začiatku vojny v palestínskom Pásme Gazy, ktorú rozpútal teroristický útok palestínskych militantov na Izrael 7. októbra 2023.
Autor TASR
Ramalláh 27. júla (TASR) - Izraelskí osadníci v noci na nedeľu podpálili dve mešity na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Incident sa odohral po tom, ako si násilnosti v tejto oblasti koncom minulého týždňa vyžiadali šesť obetí, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Starosta obce Kusra, ležiacej južne od Nábulusu, Abdal Azím Wádí pre AFP uviedol, že izraelskí osadníci podpálili rozostavanú mešitu v južnej časti obce. Požiar zničil vchod do mešity a poškodil aj jej kamenné obloženie. Wádí dodal, že útočníci na múry mešity nastriekali nápisy v hebrejčine vrátane slova „pomsta“.
Izraelská armáda po oznámení o požiari mešity vyslala do Kusry vojakov, ktorí pátrali po podozrivých a na mieste zaistili dôkazy. Armáda dodala, že incident vyšetrí izraelská polícia.
Pri ďalšom incidente izraelskí osadníci podpálili mešitu v dedine Kúr neďaleko Túlkarmu a na jej steny nastriekali rasistické nápisy, uviedlo palestínske ministerstvo pre náboženské záležitosti.
Podpaľačským útokom predchádzali v piatok 24. júla násilnosti medzi izraelskými osadníkmi a Palestínčanmi v palestínskej dedine Tall. Zahynuli pri nich štyria Palestínčania a dvaja Izraelčania. Izraelská armáda následne podnikla raziu v meste Nábulus a niekoľkých okolitých obciach. V rámci operácie, ktorú označila za „protiteroristickú“, zadržala desiatky Palestínčanov.
V nedeľu večer izraelská armáda uviedla, že počas víkendu zadržala na Západnom brehu Jordánu viac než 130 hľadaných osôb. Boli medzi nimi „obchodníci so zbraňami, príslušníci teroristických buniek Hamasu (palestínskeho militantného hnutia), osoby podnecujúce k násiliu a teroristi plánujúci útoky“. Zároveň vykonala obhliadku domov dvoch Palestínčanov, ktorých označila za zodpovedných za piatkové zrážky v Talle.
Podľa armády na palestínskych sociálnych sieťach pribúda výziev na násilie a rastie motivácia uskutočňovať podobné „teroristické útoky“.
Násilie na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu sa vystupňovalo po začiatku vojny v palestínskom Pásme Gazy, ktorú rozpútal teroristický útok palestínskych militantov na Izrael 7. októbra 2023.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy prišlo na Západnom brehu Jordánu o život najmenej 1097 Palestínčanov vrátane militantov, ktorých zabili izraelskí vojaci alebo osadníci.
Podľa oficiálnych izraelských údajov zahynulo pri útokoch Palestínčanov alebo počas izraelských vojenských operácií najmenej 48 Izraelčanov vrátane civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek.
Na Západnom brehu Jordánu, bez anektovaného východného Jeruzalema, žijú približne tri milióny Palestínčanov spolu s viac ako 500.000 Izraelčanmi žijúcimi v židovských osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva považované za nelegálne.
Starosta obce Kusra, ležiacej južne od Nábulusu, Abdal Azím Wádí pre AFP uviedol, že izraelskí osadníci podpálili rozostavanú mešitu v južnej časti obce. Požiar zničil vchod do mešity a poškodil aj jej kamenné obloženie. Wádí dodal, že útočníci na múry mešity nastriekali nápisy v hebrejčine vrátane slova „pomsta“.
Izraelská armáda po oznámení o požiari mešity vyslala do Kusry vojakov, ktorí pátrali po podozrivých a na mieste zaistili dôkazy. Armáda dodala, že incident vyšetrí izraelská polícia.
Pri ďalšom incidente izraelskí osadníci podpálili mešitu v dedine Kúr neďaleko Túlkarmu a na jej steny nastriekali rasistické nápisy, uviedlo palestínske ministerstvo pre náboženské záležitosti.
Podpaľačským útokom predchádzali v piatok 24. júla násilnosti medzi izraelskými osadníkmi a Palestínčanmi v palestínskej dedine Tall. Zahynuli pri nich štyria Palestínčania a dvaja Izraelčania. Izraelská armáda následne podnikla raziu v meste Nábulus a niekoľkých okolitých obciach. V rámci operácie, ktorú označila za „protiteroristickú“, zadržala desiatky Palestínčanov.
V nedeľu večer izraelská armáda uviedla, že počas víkendu zadržala na Západnom brehu Jordánu viac než 130 hľadaných osôb. Boli medzi nimi „obchodníci so zbraňami, príslušníci teroristických buniek Hamasu (palestínskeho militantného hnutia), osoby podnecujúce k násiliu a teroristi plánujúci útoky“. Zároveň vykonala obhliadku domov dvoch Palestínčanov, ktorých označila za zodpovedných za piatkové zrážky v Talle.
Podľa armády na palestínskych sociálnych sieťach pribúda výziev na násilie a rastie motivácia uskutočňovať podobné „teroristické útoky“.
Násilie na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu sa vystupňovalo po začiatku vojny v palestínskom Pásme Gazy, ktorú rozpútal teroristický útok palestínskych militantov na Izrael 7. októbra 2023.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy prišlo na Západnom brehu Jordánu o život najmenej 1097 Palestínčanov vrátane militantov, ktorých zabili izraelskí vojaci alebo osadníci.
Podľa oficiálnych izraelských údajov zahynulo pri útokoch Palestínčanov alebo počas izraelských vojenských operácií najmenej 48 Izraelčanov vrátane civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek.
Na Západnom brehu Jordánu, bez anektovaného východného Jeruzalema, žijú približne tri milióny Palestínčanov spolu s viac ako 500.000 Izraelčanmi žijúcimi v židovských osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva považované za nelegálne.