Izraelskí osadníci založili požiar v škole v Predjordánsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Ramalláh 9. januára (TASR) - Izraelskí osadníci v piatok založili požiar v triede školy v palestínskej dedine Džálúd neďaleko mesta Nábulus na okupovanom Západnom brehu Jordánu. S odvolaním na palestínsku tlačovú agentúru WAFA o tom informovala agentúra DPA.

Obyvatelia dediny uhasili požiar a nikto neutrpel zranenia. Požiar, ku ktorému došlo mimo vyučovacích hodín, spôsobil rozsiahle škody.

Izraelská armáda potvrdila, že išlo o podpaľačstvo, a dodala, že do dediny poslala svojich vojakov, ktorí však nedokázali nájsť žiadnych podozrivých.

O spôsobených škodách informoval aj izraelský denník Haarec, podľa ktorého útočníci na budovu školy sprejom napísali slovo „pomsta“ a mená dvoch židovských osadníkov zranených pri policajných prestrelkách v roku 2025. Podľa palestínskej agentúry boli na múroch školy nastriekané „rasistické a nepriateľské slogany.“

WAFA konštatuje, že táto škola bola v posledných rokoch opakovane terčom útokov židovských osadníkov.

Násilnosti v Predjordánsku sa zintenzívnili bezprostredne po vypuknutí vojny v palestínskom Pásme Gazy v októbri 2023. Útoky na Západnom brehu Jordánu pokračujú aj po uzavretí prímeria v palestínskej enkláve.

Organizácia Spojených národov tvrdí, že minulý rok bolo zaznamenaných 1700 útokov na 270 miestach v Predjordánsku vrátane útokov na palestínske poľnohospodárske pozemky počas zberu olív.
