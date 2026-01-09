< sekcia Zahraničie
Izraelskí osadníci založili požiar v škole v Predjordánsku
Z inej dediny zas hlásili podpálenie niekoľkých áut patriacich Palestínčanom a poškodenie ďalšieho majetku, informuje DPA.
Ramalláh 9. januára (TASR) - Izraelskí osadníci v piatok založili požiar v triede školy v palestínskej dedine Džálúd neďaleko mesta Nábulus na okupovanom Západnom brehu Jordánu. S odvolaním na palestínsku tlačovú agentúru WAFA o tom informovala agentúra DPA.
Obyvatelia dediny uhasili požiar a nikto neutrpel zranenia. Požiar, ku ktorému došlo mimo vyučovacích hodín, spôsobil rozsiahle škody.
Izraelská armáda potvrdila, že išlo o podpaľačstvo, a dodala, že do dediny poslala svojich vojakov, ktorí však nedokázali nájsť žiadnych podozrivých.
O spôsobených škodách informoval aj izraelský denník Haarec, podľa ktorého útočníci na budovu školy sprejom napísali slovo „pomsta“ a mená dvoch židovských osadníkov zranených pri policajných prestrelkách v roku 2025. Podľa palestínskej agentúry boli na múroch školy nastriekané „rasistické a nepriateľské slogany.“
WAFA konštatuje, že táto škola bola v posledných rokoch opakovane terčom útokov židovských osadníkov.
Z inej dediny zas hlásili podpálenie niekoľkých áut patriacich Palestínčanom a poškodenie ďalšieho majetku, informuje DPA.
Násilnosti v Predjordánsku sa zintenzívnili bezprostredne po vypuknutí vojny v palestínskom Pásme Gazy v októbri 2023. Útoky na Západnom brehu Jordánu pokračujú aj po uzavretí prímeria v palestínskej enkláve.
Organizácia Spojených národov tvrdí, že minulý rok bolo zaznamenaných 1700 útokov na 270 miestach v Predjordánsku vrátane útokov na palestínske poľnohospodárske pozemky počas zberu olív.
