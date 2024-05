Izraelskí policajti zadržali osadníkov, ktorí bránili nelegálnu osadu

Tel Aviv 1. mája (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky v stredu zadržali 30 židovských osadníkov, ktorí sa snažili prekaziť vysťahovanie a likvidáciu časti nelegálne postavenej osady Or Meir na západnom brehu Jordánu.



Ako informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), osada bola postavená na súkromnom palestínskom pozemku. Zbúraných malo byť niekoľko budov, ako aj ilegálne postavená prístupová cesta.



K zadržaniu aktivistov došlo po tom, ako kládli odpor pri evakuácii a niektorí dokonca napadli príslušníkov pohraničnej polície.



Or Meir sa nachádza neďaleko osady Ofra severne od Jeruzalema a v posledných mesiacoch boli niektoré stavby na jej území niekoľkokrát zbúrané a postavené nanovo.



Izrael obsadil západný breh Jordánu a východný Jeruzalem počas šesťdňovej vojny v roku 1967. Na tomto území teraz žije okolo 700.000 izraelských osadníkov a asi tri milióny Palestínčanov.



Izraelská vláda rozlišuje medzi osadami, ktoré vznikli s povolením vládnych úradov, a nelegálnymi osadami. Mnohí Palestínčania a časť analytikov však vnímajú všetky židovské osady na Západnom brehu ako nezákonné. Bezpečnostná rada OSN v roku 2016 sa označila židovské osady postavené v Predjordánsku za porušenie medzinárodného práva.



Podľa izraelskej ľudskoprávnej organizácie Mier teraz (Šalom achšav) výstavba nových židovských osád v Predjordánsku sa od nástupu novej vlády premiéra Benjamina Netanjahua koncom roku 2022 zintenzívnila.