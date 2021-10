Izraelskí policajti zrušili kultúrny festival spájaný s Palestínčanmi

Jeruzalem 27. októbra (TASR) – Izrael zrušil konanie kultúrneho festivalu vo východnom Jeruzaleme v budove, ktorá je pod ochranou Francúzska. Festival bol podľa Izraela sponzorovaný Palestínskou samosprávou, čo však organizátori popreli. Informovala o tom agentúra AFP.



Trojdňový festival sa konal v Abrahámovom dome pre náboženských pútnikov a mali na ňom vystúpiť palestínske umelecké skupiny. Udalosť podporili Rozvojový program OSN, Fínsko aj Rakúsko.



Prevádzkovateľ Abrahámovho domu Bernard Thibaud pre AFP povedal, že vystúpenia pre deti už prebiehali, keď prišla izraelská polícia a festival zrušila. Dodal, že ho zrušenie „šokovalo a zahanbilo".



Festival pred jeho zrušením stihli navštíviť francúzsky generálny konzul v Jeruzaleme, ako aj poradca tohto konzulátu pre náboženské záležitosti, uviedli pre AFP diplomatické zdroje.



Izraelský minister pre verejnú bezpečnosť Omer Bar-Lev vo svojom príkaze na zrušenie festivalu napísal, že podujatie sa konalo „s podporou a financovaním Palestínskej samosprávy, a to bez písomného povolenia".



Policajti, ktorí na podujatie vtrhli, boli v civilnom oblečení a prišli v neoznačených vozidlách, dodali zdroje AFP.



Abrahámov dom prevádzkuje francúzska náboženská charita Secours Catholique-Caritas France. Zároveň je pod ochranou francúzskeho konzulátu v Jeruzaleme, podobne ako Kostol svätej Anny v jeruzalemskom Starom meste, ktorý vlani navštívil francúzsky prezident Emmanuel Macron.



„Cieľom je priniesť trochu radosti a oddychu deťom a dospelým, ktorí v tomto prostredí zažívajú veľa chudoby a násilia," povedal Thibaud.



Izrael zakazuje konanie oficiálnych palestínskych aktivít vo východnom Jeruzaleme, ktorý Palestínčania považujú za hlavného mesto svojho budúceho štátu.



Festival zorganizovali Národné hudobné konzervatórium Edwarda Saida, Palestínske národné divadlo a jeruzalemské pojazdné divadlo.



Generálny riaditeľ konzervatória poprel, že by Palestínska samospráva podporovala jeho organizáciu alebo festival. Rovnako sa vyjadrili aj vedúci predstavitelia oboch spomínaných divadiel.



Bar-Lev na otázky AFP bezprostredne nereagoval.



Izrael vo vojne v roku 1967 obsadil východný Jeruzalem spolu so Západným brehom Jordánu a pásmom Gazy a anektoval ho, čo medzinárodné spoločenstvo nikdy neuznalo.



Stovky palestínskych rodín v Jeruzaleme čelia hrozbe vysťahovania v dôsledku žalôb židovských osadníkov, ktorí tvrdia, že vlastnili ich pozemky pred založením Izraela v roku 1948, pripomína AFP.