Izraelskí radikáli zverejnili zoznam svojich útokov na Palestínčanov
Tie uskutočnili na Západnom brehu Jordánu v priebehu uplynulého mesiaca.
Autor TASR
Jeruzalem 20. februára (TASR) - Radikálni izraelskí osadníci z hnutia Hilltop Youth vo štvrtok zverejnil zoznam svojich útokov na Palestínčanov, ktoré uskutočnili na Západnom brehu Jordánu v priebehu uplynulého mesiaca. V dokumente s názvom „Mesačný prehľad boja proti arabskému nepriateľovi vo Svätej zemi“ sa uvádza, že osadníci zapálili 29 vozidiel, podpálili 12 domov, poranili 40 Arabov, rozbili stovky okien a vyrúbali stovky olivovníkov v 33 mestách a dedinách. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Hilltop Youth je voľná sieť izraelských osadníkov, ktorú často tvoria malé skupiny tínedžerov, niekedy pod dohľadom dospelého. Na kopcoch Západného brehu si zakladajú nepovolené osady a následne sa snažia zastrašovaním a násilnými činnosťami vytlačiť Palestínčanov z oblastí v ich okolí.
Zo zverejneného zoznamu útokov vypláva, že radikáli sa zamerali aj na dedinu Muchmas pri Ramalláhu. Neďaleká beduínska komunita musela oblasť nedávno opustiť pre neprestajné obťažovanie zo strany osadníkov. V stredu palestínske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že po jednom z útokov v dedine zahynul 19-ročný Palestínčan.
Údaje hnutia Hilltop Youth potvrdzujú prudký nárast násilia zo strany židovských osadníkov na celom Západnom brehu. Organizácia Spojených národov uviedla, že len v januári muselo v dôsledku zastrašovania a násilia svoje domovy opustiť takmer 700 Palestínčanov. Ide o najväčší počet vysídlených osôb od začiatku vojny v Pásme Gazy.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Žijú tam tri milióny Palestínčanov a sídli tam aj Palestínska samospráva. V židovských osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne, tam však žije aj približne 500.000 Izraelčanov.
