Izraelskí radikálni ministri vyzvali na obnovenie osád v Pásme Gazy

Jeruzalem/Gaza 21. októbra (TARS) - Židovskí osadníci vrátane ministrov vlády premiéra Benjamina Netanjahua sa v pondelok zhromaždili na konferencii pri hraniciach Pásma Gazy, kde vyzvali na obnovenie izraelských osád na území palestínskej enklávy. Tie Izraelčania opustili po stiahnutí izraelských síl z Gazy pred dvoma desaťročiami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Izrael stiahol svoju armádu a osadníkov z Pásma Gazy v roku 2005 po 38-ročnej okupácii tohto územia. Súčasný premiér Netanjahu vyhlásil, že nemá v úmysle znovu udržiavať v Gaze trvalú prítomnosť.



Reuters však poukazuje na to, že ofenzíva izraelskej armády proti hnutiu Hamas, ktoré v Gaze vládne, trvá už viac ako rok a Netanjahu zatiaľ nepredstavil plán ďalšieho spravovania územia Gazy. Niektorí z koaličných partnerov izraelského premiéra preto vyzývajú na obnovenie trvalej prítomnosti Izraela.



"Ak chceme, môžeme obnoviť osady v Gaze," vyhlásil minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir pred stovkami ľudí, ktorí sa zišli na dvojdňovej konferencii pod holým nebom s názvom "Príprava na obnovenie osídlenia Gazy", ktorá sa konala približne tri kilometre od hraníc enklávy.



Konferenciu zorganizovali členovia Netanjahuovej strany Likud a organizácie Nahala, ktorá je zoskupením osadníkov na okupovanom Západnom brehu Jordánu, ktorí považujú Izrael a palestínske územia za Bohom zoslanú krajinu, na ktorú majú historické právo.



Ben-Gvir taktiež vyzval vládnych kolegov, aby "podporili emigráciu" Palestínčanov z Gazy. "Je to najlepšie a najmorálnejšie riešenie," vyhlásil s tým, že je to lepšia možnosť ako riešiť túto vec silovo. Dodal že, Palestínčania by mali mať "možnosť odísť do iných krajín", keďže "územie Izraela je naše".



Na stretnutí sa zúčastnil aj minister financií Becalel Smotrič, ktorý vyhlásil, že je presvedčený o tom, že izraelské osady v Pásme Gazy budú obnovené.



Väčšina svetových mocností považuje osady postavené na území Palestíny, ktoré Izrael okupuje od šesťdňovej vojny v roku 1967, za nezákonné podľa medzinárodného práva a ich rozširovanie za prekážku mierového riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu.



Reuters pripomína, že osadnícke hnutia považujú stiahnutie Izraela z Pásma Gazy v roku 2005 za osudovú chybu, ktorá viedla k tomu, že vládu v enkláve prevzal Hamas. To umožnilo radikálom z tohto hnutia využívať Gazu ako základňu, z ktorej v priebehu rokov vypálil tisíce rakiet na Izrael a zosnovali útok zo 7. októbra minulého roka, pri ktorom zomrelo 1200 Izraelčanov.