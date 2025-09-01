Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. september 2025Meniny má Drahoslava
< sekcia Zahraničie

Izraelskí študenti demonštrovali za prepustenie rukojemníkov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Agentúra DPA skonštatovala, že na začiatku nového školského roka sa do „štrajku“ zapojili stovky z približne 2,5 milióna školákov v krajine.

Autor TASR
Gaza 1. septembra (TASR) - Izraelskí žiaci vyšli v pondelok do ulíc a požadovali prepustenie zvyšných rukojemníkov a mierovú dohodu ukončujúcu konflikt v Pásme Gazy. Agentúra DPA skonštatovala, že na začiatku nového školského roka sa do „štrajku“ zapojili stovky z približne 2,5 milióna školákov v krajine, píše TASR.

Podľa portálu The Times of Israel (TOI) študenti po celom Izraeli odmietli prísť do školy na protest proti pretrvávajúcim bojom v Pásme Gazy, ktoré trvajú už od októbra 2023.

Izraelský spravodajský portál ynet inforomoval, že stovky žiakov zablokovali križovatku na hlavnej ulici na severe krajiny. Niektorí držali transparenty s nápisom „žiadne vzdelávanie bez rukojemníkov“.

Žiaci tiež údajne zablokovali aj vchody do viacerých škôl v krajine vrátane tých v Tel Avive. Podľa denníka Haarec zasiahli protesty 17 škôl v strednom Izraeli.

„Rozhodli sme sa štrajkovať, aby sme prejavili solidaritu s rukojemníkmi jednoducho preto, že boli Izraelčania – ako my,“ citoval Haarec jedného z protestujúcich študentov.

Ozbrojenci vedení Hamasom pri útoku na Izrael v roku 2023 odvliekli so sebou 251 rukojemníkov, z ktorých podľa údajov Izraela zostáva 48 v Gaze. Len 20 z nich je pravdepodobne stále nažive.
.

Neprehliadnite

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti

KOMENTÁR: Koniec jazykových redaktoriek na Slovensku?

Premiér: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa skryl