Izraelskí ultraortodoxní židia protestujú proti pitvám dvoch detí
Izraelskí lekári vyhlásili dojčatá za mŕtve po tom, čo zdravotníci z jaslí v jeruzalemskej štvrti obývanej prevažne ultraortodoxnou komunitou v pondelok evakuovali 55 detí.
Jeruzalem 20. januára (TASR) - Stovky izraelských ultraortodoxných židov protestovali v utorok na znak svojho nesúhlasu z náboženských dôvodov s plánovanými pitvami dvoch detí, ktoré zomreli pri incidente v nelicencovanom zariadení v Jeruzaleme. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Izraelskí lekári vyhlásili dojčatá za mŕtve po tom, čo zdravotníci z jaslí v jeruzalemskej štvrti obývanej prevažne ultraortodoxnou komunitou v pondelok evakuovali 55 detí. Príčinu smrti detí doposiaľ nešpecifikovali.
Izraelské médiá informovali, že incident mohol súvisieť s vykurovacím systémom jaslí, pričom ako možné príčiny naznačujú vyčerpanie z tepla a dehydratáciu. V prípade zadržali dvoch zamestnancov zariadenia pre podozrenia zo zabitia z nedbanlivosti.
Najvyšší súd svojím nariadením z utorka pitvy pozastavil. Stalo sa tak však až po tom, čo v utorok v Jeruzaleme a ďalších izraelských mestách vypukli násilné protesty, uviedla polícia. Fotograf agentúry AFP v Jeruzaleme informoval, že videl desiatky demonštrantov, ako sa bijú s políciou, ktorá proti davu použila vodné delá a dymovnice.
„Výtržníci podpaľujú a prevracajú kontajnery, spôsobujú rozsiahle škody na infraštruktúre, útočia a dostávajú sa do potýčok s civilistami a policajtmi a blokujú vlaky i vozidlá v snahe narušiť každodenný život,“ uvádza sa vo vyhlásení polície.
Určité radikálne skupiny ultraortodoxnej komunity nesúhlasia s pitvami a tvrdia, že akýkoľvek zásah do mŕtveho tela je podľa Tóry znesvätením, spresňuje AFP.
Protesty vypukli už v pondelok večer po rozhodnutí jeruzalemského súdu, ktorý povolil vykonanie pitiev tiel oboch detí. Izraelský verejnoprávny vysielateľ Kan však informoval, že najvyšší súd v utorok zrušil rozhodnutie súdu nižšej inštancie po odvolaní sa rodín zosnulých detí.
Proti plánovaným pitvám protestovali stovky ultraortodoxných židov, ktorí v utorok vyšli do ulíc Jeruzalema, ako aj miest Bajt Šemeš a Bnej Brak. Polícia uviedla, že počas protestov v Jeruzaleme a Bajt Šemeši zadržala 11 ľudí „vrátane výtržníka, ktorý pohrýzol policajta“.
V samostatnom vyhlásení uviedla, že jedného protestujúceho zrazilo vozidlo a bol „evakuovaný do nemocnice v stredne ťažkom stave“, cituje AFP.
Polícia tiež informovala, že jedného vodiča v Jeruzaleme „napadli výtržníci“, ale z miesta činu sa ho podarilo evakuovať bez zranení. Zverejnila tiež video, na ktorom vidieť približne 200 ultraortodoxných mužov obklopujúcich vozidlo.
Ultraortodoxní židia tvoria 14 percent židovskej populácie Izraela, čo je približne 1,3 milióna ľudí.
