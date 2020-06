Izraelskí vedci napredujú v snahe vyrobiť elektrinu z rastlín

Jeruzalem 11. júna (TASR) - Izraelským vedcom z Univerzity v Tel Avive sa podarilo získať vodík z rastliny. To ich privádza o krok bližšie k ich cieľu vyrobiť z rastlín elektrinu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Vedcom sa vodík podarilo získať z mikroskopickej riasy v univerzitnom laboratóriu.



"Keď chcete pripojiť zariadenie k elektrine, stačí sa pripojiť k napájaciemu bodu. V prípade rastliny sme nevedeli, kam sa máme pripojiť," uviedol Iftach Jacobi, šéf univerzitného laboratória obnoviteľných zdrojov.



Vedci do vzoriek riasy umiestnili enzým a pozorovali, ako vytvára vodík. Ten sa už dnes používa napríklad na pohon vozidiel.



"Nevedeli sme, či to bude fungovať, ale vedeli sme, že to má potenciál," skonštatoval Jacobi.



Výsledky štúdie vedci publikovali v časopise Energy & Environmental Science Journal.



"Od momentu, keď sme zistili, ako používať rastliny pri výrobe energie, sú možnosti otvorené," dodal Jacobi.



Rodiaci sa výskum podľa vedca ukazuje potenciál rastlín stať sa zdrojom pri výrobe elektriny. Varuje však, že môže trvať až 20 rokov, kým budeme môcť elektrinu z rastlín vyrábať vo veľkom.