Izrael s Egyptom rokovali o prímerí s radikálnym hnutím Hamas

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Jeruzalem/Káhira 30. mája (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gabi Aškenazi sa v nedeľu v Káhire stretol so svojím egyptským rezortným kolegom Sámihom Šukrím. Ich rokovania boli venované prímeriu medzi Izraelom a radikálnym hnutím Hamas, ktorým sa skončil ich nedávny ozbrojený konflikt.Informoval o tom v nedeľu spravodajský portál The Times of Israel, ktorý spresnil, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu približne v rovnakom čase v Jeruzaleme prijal egyptskú delegáciu vedenú riaditeľom egyptskej tajnej služby Abbásom Kámila.Predmetom ich rokovania bolo tiež nedávno uzavreté prímerie, ale aj posilnenie bilaterálnej spolupráce a viaceré problémy regiónu.Podľa vyhlásenia úradu predsedu izraelskej vlády sa na rokovaní hovorilo aj o "".Netanjahu okrem toho zopakoval požiadavku Izraela na vydanie dvoch izraelských občanov a tiel dvoch izraelských vojakov zabitých vo vojne v Gaze v roku 2014, ktorých podľa predpokladov zadržiava Hamas.Izraelský premiér tiež na stretnutí vyzval zabrániť situácii, aby sa Hamas disponoval finančnými zdrojmi, ktoré budú v budúcnosti pridelené pre palestínske civilné obyvateľstvo.The Times of Israel upozornili na to, že vo vyhlásení úradu predsedu izraelskej vlády sa nepoužíva slovo "" a ani sa v ňom výslovne nehovorí o dohode o zastavení paľby, ktorú Egypt pomohol sprostredkovať, čím sa 21. mája nadránom skončilo 11 dní ozbrojeného konfliktu medzi izraelskou armádou a radikálmi z pásma Gazy.Konflikt medzi nimi prudko eskaloval 10. mája, keď Hamas začal vystreľovať rakety smerom na Jeruzalem. Predchádzali tomu potýčky medzi izraelskými bezpečnostnými zložkami a Palestínčanmi, ktoré sa v Jeruzaleme odohrávali od začiatku moslimského pôstneho mesiaca ramadán.