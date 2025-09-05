< sekcia Zahraničie
Izraelskí vojaci zastrelili Palestínčana, vyhodnotili ho ako hrozbu
Násilie v Predjordánsku, ktoré Izrael okupuje od roku 1967, sa zintenzívnilo po vypuknutí vojny v Pásme Gazy takmer pred dvoma rokmi.
Autor TASR
Jeruzalem 5. septembra (TASR) - Izraelskí vojaci v piatok pri svojom kontrolnom stanovišti na Západnom brehu Jordánu smrteľne postrelili 57-ročného Palestínčana, ktorý pred tým ich smerom hodil "podozrivý predmet". S odvolaním sa na izraelskú armádu o tom informovala agentúra AFP.
Armáda dodala, že muž neuposlúchol pokyny izraelských vojakov, ktorí následne postupovali podľa štandardných operačných postupov a potenciálneho „teroristu zlikvidovali, aby eliminovali hrozbu.“
Násilie v Predjordánsku, ktoré Izrael okupuje od roku 1967, sa zintenzívnilo po vypuknutí vojny v Pásme Gazy takmer pred dvoma rokmi. Od útoku palestínskych kománd napojených na radikálne hnutie Hamas, ktorý sa odohral 7. októbra 2023, bolo podľa údajov palestínskeho ministerstva zdravotníctva izraelskými silami alebo osadníkmi v Predjordánsku zabitých najmenej 973 Palestínčanov vrátane militantov.
V rovnakom období bolo pri palestínskych útokoch alebo počas izraelských vojenských operácií zabitých najmenej 36 Izraelčanov vrátane vojakov, uvádzajú oficiálne izraelské zdroje.
