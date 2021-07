Izraelskí vojaci usmrtili dvanásťročného palestínskeho chlapca

Jeruzalem 28. júla (TASR) - Svojim zraneniam podľahol v stredu palestínsky chlapec, ktorého postrelili izraelskí vojaci na okupovanom západnom brehu rieky Jordán. Oznámilo to palestínske ministerstvo zdravotníctva.



Chlapec bol v aute so svojím otcom, keď ho v predjordánskom meste Bajt Ummar postrelili do hrude, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva. Ide o druhého maloletého Palestínčana, ktorého v ostatných dňoch usmrtili vojaci izraelskej armády (IDF), pripomína AFP.



V sobotu zraneniam podľahol sedemnásťročný palestínsky Arab. Izraelskí vojaci ho postrelili počas protestov v palestínskej dedine Bajta proti výstavbe nelegálnej židovskej osady.



V piatok sa v Bajte zhromaždili stovky Palestínčanov. Najmenej 320 z nich počas následných nepokojov utrpelo zranenia, uvádza organizácia Červený polmesiac.



V utorok večer, tiež neďaleko Bajty, príslušníci IDF smrteľne postrelili 41-ročného Palestínčana. V čase tohto incidentu sa však v danej oblasti neodohrávali žiadne potýčky medzi Palestínčanmi a príslušníkmi izraelských bezpečnostných síl.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na izraelskú armádu uviedla, že k smrteľnému postreleniu Palestínčana došlo po tom, ako sa priblížil k vojakom držiac v ruke železnú tyč. Podľa hovorcu izraelskej armády vojaci najprv vypálili niekoľko varovných výstrelov do vzduchu, no Palestínčan ešte viac zrýchlil pohyb smerom k nim. Palestínske zdroje tvrdia, že obeťou incidentu sa stal inštalatér vracajúci sa domov z práce.