Izraelskí vojaci usmrtili palestínskeho mladíka

Ramalláh 29. júla (TASR) - Izraelské bezpečnostné sily spustili v piatok paľbu na palestínskych demonštrantov v okupovanom Predjordánsku, pričom zabili jedného mladíka a zranili piatich ľudí. Podľa agentúry AP to oznámilo palestínske ministerstvo zdravotníctva.



Podľa ministerstva bol šestnásťročný Amdžad Našát abú Alijá postrelený do hrude a po prevoze do nemocnice ho lekári vyhlásili za mŕtveho. K streľbe došlo počas protestu približne 250 Palestínčanov proti rozširovaniu izraelských osád v dedine Mughajjir severne od Ramalláhu.



Izraelská armáda incident bezprostredne nekomentovala.



Podľa reportéra agentúry AP demonštranti zablokovali horiacimi pneumatikami cestu používanú osadníkmi a na mieste následne vypukli potýčky. Izraelská armáda na rozohnanie davu demonštrantov použila slzotvorný plyn a omračujúce granáty. Podľa oficiálnej palestínskej tlačovej agentúry Wafá krátko nato osadníci aj vojaci začali strieľať ostrými nábojmi.



Demonštrácie proti rozširovaniu izraelských osád v Predjordánsku sa konajú prakticky každý týždeň. Oblasť Izrael obsadil počas vojny v roku 1967. Palestínčania chcú, aby Predjordánsko bolo hlavnou časťou ich budúceho štátu – preto expanziu židovských osád v tomto sektore vnímajú ako veľkú prekážku akejkoľvek budúcej mierovej dohody. Palestínske vedenie tvrdí, že židovské osady zmenšujú a rozdeľujú územie, na ktorom by palestínsky štát mal vzniknúť. Väčšina medzinárodného spoločenstva považuje tieto osady za nezákonné.