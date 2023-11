Izraelskí vojaci v Pásme Gazy smrteľne postrelili troch Palestínčanov

Jeruzalem 30. novembra (TASR) - Izraelská armáda v stredu potvrdila, že v Pásme Gazy smrteľne postrelila troch ozbrojených Palestínčanov, ktorí porušili dohodnuté prímerie a ohrozovali izraelských vojakov. Bez ďalších podrobností o tom informoval hovorca izraelskej armády Daniel Hagari.



Agentúra DPA s odvolaním sa na palestínske zdroje uviedla, že na severe pobrežnej palestínskej enklávy boli nájdení dvaja mŕtvi a jedna zranená osoba. Podľa tvrdení očitých svedkov boli neozbrojení, doplnila DPA s tým, že tieto informácie nie je možné overiť z nezávislých zdrojov.



K prestrelkám medzi izraelskou armádou a palestínskymi ozbrojencami došlo na severe Pásma Gazy aj v utorok. Zo zodpovednosti za túto eskaláciu, ku ktorej došlo v čase prímeria, sa navzájom obviňovali Izrael a palestínski radikáli.



Prímerie, ktoré platí od minulého piatka, má trvať do štvrtka rána. V uplynulých hodinách prebiehali intenzívne rokovania o ďalšom predĺžení prímeria, ktorých sprostredkovateľmi sú Katar a Egypt.



Zdroj palestínskeho radikálneho hnutia Hamas v stredu, niekoľko hodín pred vypršaním prímeria, uviedol, že hnutie nie je spokojné s izraelskými návrhmi na ďalšie predĺženie zastavenia paľby.



"To, čo sa v diskusiách navrhuje, nie je najlepšie," povedal zdroj pre agentúru AFP a dodal, že rozhovory sa zamerali na predĺženie o "dva alebo viac" dní, počas ktorých by dochádzalo k každodenným výmenám rukojemníkov unesených Hamasom z Izraela za palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli a pokračovalo by sa aj v dodávkach humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.