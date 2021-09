Mladého Palestínčana zastrelili izraelskí vojaci

Ramalláh 24. septembra (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky v piatok smrteľne postrelili 28-ročného Palestínčana.



K incidentu došlo v meste Bajtá ležiacom na západnom brehu Jordánu počas násilností, do ktorých prerástla demonštrácia Palestínčanov proti izraelskej okupácii, informoval izraelský denník Haarec. Dodal, že Muhammad Alí Chabísa je za posledné dva mesiace v poradí už siedmym Palestínčanom zastreleným v lokalite Bajtá.



Palestínske ministerstvo zdravotníctva dodalo, že Chabísa zomrel po zásahu ostrým projektilom do hlavy.



Bajtá býva pravidelne dejiskom demonštrácií proti izraelskej okupácii, ktoré sa často zvrhnú do potýčok medzi palestínskymi demonštrantmi a izraelskými bezpečnostnými zložkami.



Mesto Bajtá leží v blízkosti ilegálne postavenej židovskej osady Evjatar, ktorá bola začiatkom júla vysťahovaná. Na základe dohody medzi osadníkmi a izraelskými úradmi tam väčšina budov zostala, čo však vyvolalo obavy Palestínčanov, že sa osadníci jedného dňa vrátia.



Denník The Times of Israel v júli informoval, že desiatky rodín židovských osadníkov, ktorí žili v Evjatare, pred svojím odsťahovaním vztýčili na pahorku nad osadou 13 metrov vysokú Dávidovu hviezdu a transparent s nápisom "My sa vrátime", ktoré boli z mesta Bajtá ľahko viditeľné.



Izrael obsadil západný breh Jordánu vo vojne v roku 1967. Odvtedy sa v tejto oblasti usídlilo takmer 700.000 Izraelčanov. Palestínčania považujú toto územie za základ svojho budúceho nezávislého štátu. Väčšina medzinárodného spoločenstva označuje židovské osady vybudované v tejto oblasti za nelegálne a za prekážku nastolenia mieru na Blízkom východe.