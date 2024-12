Izraelskí vojaci vraj vtrhli do nemocnice a nariadili evakuáciu

Gaza 27. decembra (TASR) - Izraelské jednotky v piatok vtrhli do jednej z posledných fungujúcich nemocníc na severe palestínskeho Pásma Gazy a prinútili mnohých zamestnancov a pacientov, aby zariadenie opustili. Uviedlo to podľa agentúry AP gazské ministerstvo zdravotníctva riadené hnutím Hamas. Izraelská armáda tvrdí, že v blízkosti nemocnice podniká operáciu proti militantom, píše TASR.



Nemocnicu Kamála Adwána podľa personálu počas uplynulých troch mesiacov viackrát zasiahli izraelské útoky. Ministerstvo uviedlo, že pri štvrtkovom útoku na nemocnicu zahynulo päť zdravotníkov.



Izraelská armáda tvrdí, že v oblasti nemocnice zasahuje proti infraštruktúre a bojovníkom Hamasu. Vo vyhlásení bez dôkazov podľa AP zopakovala tvrdenie, že vnútri samotnej nemocnice operujú militanti. Zariadenie sa podľa armády stalo "kľúčovou baštou teroristických organizácií a naďalej sa využíva ako úkryt pre teroristické oddiely". Pracovníci nemocnice takéto obvinenia odmietajú.



Podľa gazského ministerstva zdravotníctva izraelskí vojaci prinútili personál a pacientov, aby sa zhromaždili na nádvorí a v chladnom počasí sa vyzliekli. Niektorých vraj vojaci odviedli na neznáme miesto, zatiaľ čo časť pacientov poslali do neďalekej indonézskej nemocnice, ktorú začiatkom tohto týždňa vyradil z prevádzky izraelský nálet.



Izraelskí vojaci tiež údajne založili požiare vo viacerých častiach nemocnice vrátane laboratória a oddelenia chirurgie. Armáda podľa riaditeľa nemocnice Husáma abú Safíju "evakuovala všetok zdravotnícky personál a vysídlené osoby". Niektorých pacientov odpojili od dýchacích prístrojov a podľa riaditeľa nemocnice ich to môže stáť život.



Izrael od začiatku októbra zintenzívnil svoju vzdušnú a pozemnú ofenzívu na severe Pásma Gazy. Tvrdí, že cieľom je zabrániť militantom z Hamasu preskupiť sa. Pred začiatkom najnovšej operácie v blízkosti nemocnice armáda uviedla, že jej jednotky "umožnili bezpečnú evakuáciu civilistov, pacientov a zdravotníckeho personálu".



AP píše, že izraelská ofenzíva od októbra prakticky uzavrela severné oblasti Gazy - Džabálijá, Bajt Hanún a Bajt Láhijá - a zrovnala so zemou veľké časti týchto štvrtí. Z oblasti ušli desaťtisíce Palestínčanov, avšak predpokladá sa, že v spádovej oblasti Nemocnice Kamála Adwána a ďalších dvoch nemocníc ešte zostali tisíce ľudí.