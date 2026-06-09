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Izraelskí vojaci zabili ozbrojeného muža, vstúpil do krajiny z Libanon
Nemenované armádne zdroje pre The Jerusalem Post potvrdili, že ozbrojený muž strieľal na jednotky z územia Izraela, ale dostal sa len tesne za hraničný plot.
Autor TASR
Tel Aviv 9. júna (TASR) - Jednotky izraelskej armády (IDF) v utorok zabili ozbrojeného muža, ktorý sa z Libanonu dostal na územie Izraelu a spustil paľbu na vojakov. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že incident sa odohral v horskej oblasti medzi krajinami.
IDF vo svojom vyhlásení spresnila, že jej vojaci z neďalekej vojenskej základne paľbu opätovali a v prestrelke „teroristu“ zlikvidovali. Na strane armády nedošlo k obetiam ani zraneným.
Nemenované armádne zdroje pre The Jerusalem Post potvrdili, že ozbrojený muž strieľal na jednotky z územia Izraela, ale dostal sa len tesne za hraničný plot.
Denníka však uvádza, že prienik ozbrojenca na izraelské územie v čase, keď IDF deklaruje plnú kontrolu nad južným Libanonom, predstavuje pre ňu veľké zlyhanie. Zároveň je propagandistickým úspechom proiránskeho militantného hnutia Hizballáh.
Tento incident, ku ktorému došlo v hornatej oblasti Horná Galilea medzi Libanonom a Izraelom, môže zároveň oslabiť pocit bezpečia u obyvateľov severného Izraela. Niektorým armáda po prestrelke nariadila zostať doma, kým sa situácia nevyjasní, doplnil The Jerusalem Post.
Veliteľstvo IDF pre sektor Sever vyšetruje okolnosti útoku a do oblasti vyslalo aj svoje prieskumné jednotky. „Nevylučujeme možnosť, že išlo o teroristu, ktorý sa dlhodobo skrýval pod zemou alebo v budove a rozhodol sa vyjsť von,“ uviedol jeden z vojenských zdrojov.
IDF vo svojom vyhlásení spresnila, že jej vojaci z neďalekej vojenskej základne paľbu opätovali a v prestrelke „teroristu“ zlikvidovali. Na strane armády nedošlo k obetiam ani zraneným.
Nemenované armádne zdroje pre The Jerusalem Post potvrdili, že ozbrojený muž strieľal na jednotky z územia Izraela, ale dostal sa len tesne za hraničný plot.
Denníka však uvádza, že prienik ozbrojenca na izraelské územie v čase, keď IDF deklaruje plnú kontrolu nad južným Libanonom, predstavuje pre ňu veľké zlyhanie. Zároveň je propagandistickým úspechom proiránskeho militantného hnutia Hizballáh.
Tento incident, ku ktorému došlo v hornatej oblasti Horná Galilea medzi Libanonom a Izraelom, môže zároveň oslabiť pocit bezpečia u obyvateľov severného Izraela. Niektorým armáda po prestrelke nariadila zostať doma, kým sa situácia nevyjasní, doplnil The Jerusalem Post.
Veliteľstvo IDF pre sektor Sever vyšetruje okolnosti útoku a do oblasti vyslalo aj svoje prieskumné jednotky. „Nevylučujeme možnosť, že išlo o teroristu, ktorý sa dlhodobo skrýval pod zemou alebo v budove a rozhodol sa vyjsť von,“ uviedol jeden z vojenských zdrojov.