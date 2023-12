Izraelskí vojaci zabili Palestínčana,ktorý vrazil autom do ich stanice

Hebron 30. decembra (TASR) - Izraelskí vojaci zastrelili v sobotu v okupovanom Predjordánsku Palestínčana, oznámilo palestínske ministerstvo zdravotníctva. Armáda predtým uviedla, že muž vrazil vozidlom do vojenského stanovišťa. TASR informácie prevzala od agentúry AFP.



Izraelská armáda oznámila, že jej vojaci zneškodnili vodiča, ktorý narazil autom do stanovišťa neďaleko utečeneckého tábora Fawwár južne od mesta Hebron.



Palestínske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že muža zastrelili izraelskí vojaci pri vstupe do tábora. Izraelská verejnoprávna televízia informovala o jednej osobe so stredne závažnými zraneniami.



Prípad sa odohral deň po tom, ako izraelskí vojaci zastrelili ďalšieho Palestínčana, ktorý podľa armády narazil vozidlom do ľudí neďaleko Hebronu. Zdravotníci informovali o štyroch zranených.



V Predjordánsku sa zintenzívnilo násilie po tom, ako v Pásme Gazy v októbri vypukli boje medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.



Podľa palestínskeho ministerstva zabili v Predjordánsku tento rok izraelské bezpečnostné sily alebo osadníci viac ako 520 Palestínčanov, najmenej 17 z nich od rozsiahleho útoku Hamasu, pri ktorom ozbrojenci zabili v Izraeli 1200 ľudí.