Izraelskí vojaci zadržali v Násirovej nemocnici niekoľko podozrivých

Tel Aviv 15. februára (TASR) - Jednotky izraelskej armády vo štvrtok vstúpili do Násirovej nemocnice v meste Chán Júnis v južnej časti palestínskeho Pásma Gazy. Informoval o tom hovorca izraelských ozbrojených síl Daniel Hagari, uvádza TASR.



Operácia sa koná na základe "dôveryhodných informácií", že palestínske hnutie Hamas tam zadržiavalo izraelských rukojemníkov a že v súčasnosti tam môžu byť ešte ukryté telá niektorých z nich. Armáda preto v nemocnici vykonáva presne vymedzenú operáciu, objasnil Hagari podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI).



Izraelská armáda nateraz potvrdila smrť 31 rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Do tejto bilancie zarátava aj telá dvoch vojakov zadržiavané Hamasom od roku 2014.



Hagari pripomenul, že pri zásahoch v nemocniciach Šifá, Amal, v Rantísího nemocnici a v mnohých ďalších v Gaze "sa preukázalo, že Hamas nemocnice systematicky využíva ako centrá terorizmu". Podľa analýz izraelskej rozviedky Hamas takto využíval viac ako 85 percent zdravotníckych zariadení v Gaze.



V Násirovej nemocnici zadržali izraelskí vojaci niekoľko podozrivých osôb. Okrem nich hľadajú aj osoby podozrivé z účasti na útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.



Hagari doplnil, že operáciu v nemocnici vedú jednotky izraelskej armády, ktoré prešli špecifickým výcvikom. Spresnil, že "kľúčovým cieľom, ako ho definuje naša vojenská misia, je zabezpečiť, aby Násirova nemocnica pokračovala vo svojej dôležitej funkcii liečby pacientov v Gaze". Dodal, že to v posledných dňoch odkomunikovali aj s nemocničným personálom.



Podľa Hagariho "pacienti ani personál nemajú povinnosť evakuovať nemocnicu". Dodal, že izraelská armáda však vyzvala ostatných obyvateľov Gazy - v arabčine, telefonicky a prostredníctvom reproduktorov -, aby sa vyhli nebezpečenstvu, ktoré pre nich predstavuje Hamas, a to využitím humanitárneho koridoru.



Hovorca tiež uviedol, že izraelská armáda v posledných dňoch vytvorila podmienky na prevoz zdravotníckeho materiálu, kyslíkových nádrží a paliva na výrobu elektriny do nemocnice. Na mieste sú aj lekári a po arabsky hovoriaci dôstojníci izraelskej armády, ktorí komunikujú s personálom a pacientmi.



Hovorca Hamasom ovládaného zdravotníckeho úradu v Gaze medzičasom podľa agentúry DPA uviedol, že izraelské jednotky pri obsadzovaní nemocnice zničili múr a z nemocnice niekoľko ľudí utieklo. Úrad tiež informoval, že v dôsledku paľby izraelskej armády jeden pacient v nemocnici zomrel a ďalší boli zranení.



Nemocnica v Chán Júnise je pomenovaná po bývalom egyptskom prezidentovi Gamálovi Abd an-Násirovi.