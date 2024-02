Izraelskí vojaci zadržali v nemocnici 100 osôb podozrivých z terorizmu

Gaza/Jeruzalem 17. februára (TASR) — Viac ako 100 ľudí podozrivých z účasti na teroristických aktivitách doteraz zadržala izraelská armáda počas operácie v Násirovej nemocnici v meste Chán Júnis ležiacom na juhu Pásma Gazy. Informovala o tom v sobotu agentúry DPA s odvolaním sa na vyhlásenie armády.



Špeciálne jednotky podľa neho pokračujú v operácii proti teroristickej organizácii Hamas v Násirovej nemocnici. Vychádzajú pritom z informácií tajných služieb, podľa ktorých ju Hamas používal ako operačné centrum.



Armáda tiež oznámila, že v okolí nemocnice bolo zabitých niekoľko teroristov. Ďalších ozbrojených Palestínčanov zabili vojaci na iných miestach Chán Júnis a v strednej časti Pásma Gazy.



Podľa Hamasom kontrolovaného ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy zomrelo na jednotke intenzívnej starostlivosti v dôsledku výpadku elektriny a následného prerušenia prísunu kyslíka počas izraelskej operácie päť pacientov. Ministerstvo tiež tvrdí, že Izrael bráni prevozu ťažko chorých pacientov do iných nemocníc a blokuje konvoje OSN smerujúce do Násirovej nemocnice. Tieto informácie nebolo možné nezávisle overiť.



Izraelskí vojaci vstúpili do nemocnice vo štvrtok s cieľom odviezť odtiaľ telá rukojemníkov zajatých pri útoku Hamasu zo 7. októbra. Či sa im to podarilo, armáda zatiaľ neoznámila.