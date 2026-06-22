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Izraelskí vojaci zastrelili dvoch palestínskych tínedžerov

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Armáda Izraela tvrdí, že obaja zaútočili na židovskú osadu v regióne so zápalnými bombami a horiacimi pneumatikami.

Autor TASR
Gaza 22. júna (TASR) - Izraelskí vojaci zastrelili na Západnom brehu Jordánu dvoch palestínskych tínedžerov, oznámili v pondelok palestínski predstavitelia. Armáda Izraela tvrdí, že obaja zaútočili na židovskú osadu v regióne so zápalnými bombami a horiacimi pneumatikami. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.

Palestínska tlačová agentúra WAFA uviedla, že tínedžeri mali 15 a 19 rokov. Ich vek potvrdil pre Reuters aj jeden z príbuzných.

Izraelská armáda informovala, že jej jednotky začali v nedeľu neskoro večer strieľať na troch ľudí, ktorí útočili v blízkosti osady Karmej Cur. Jedna osoba podľa nej počas „protiteroristickej operácie“ v oblasti utrpela zranenia a dvaja zahynuli.

WAFA potvrdila, že tretia osoba bola hospitalizovaná a jej stav je stabilný. Palestínsky Červený polmesiac (PRCS) uviedol, že má 15 rokov.

Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967. Na tomto území žije viac ako 500.000 židovských osadníkov medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov.

Organizácia Spojených národov nedávno varovala, že násilie osadníkov voči Palestínčanom dosiahlo rekordnú úroveň. V priemere dochádza k šiestim útokom denne.

Násilie v tejto oblasti eskalovalo po začiatku vojny v Pásme Gaze, ktorú 7. októbra 2023 vyvolal teroristický útok hnutia Hamas na Izrael.

Podľa údajov agentúry AFP, založených na informáciách palestínskeho ministerstva zdravotníctva, zabili odvtedy izraelskí vojaci alebo osadníci najmenej 1082 Palestínčanov, medzi ktorými boli aj militanti, aj civilisti.

V tom istom období zahynulo pri palestínskych útokoch alebo počas izraelských vojenských operácií najmenej 46 Izraelčanov, medzi ktorými boli civilisti aj vojaci, vyplýva z údajov Izraela.
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