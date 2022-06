Izraelskí vojaci zastrelili Palestínčanku, ktorá k nim podišla s nožom

Jeruzalem 1. júna (TASR) - Izraelskí vojaci zastrelili v južnej časti Predjordánska Palestínčanku, ktorá s nožom v ruke pristúpila k vojakovi Izraelských obranných síl (IDF). Podľa agentúry AFP to v stredu oznámili armádne zdroje a smrť ženy potvrdili aj palestínski predstavitelia.



IDF vo vyhlásení uviedli, že išlo o pokus a dobodanie. Incident sa odohral neďaleko utečeneckého tábora al-Arrúb severne od mesta Hebron.



"Útočníčka ozbrojená nožom pristúpila k vojakovi IDF, ktorý vykonával rutinné bezpečnostné aktivity. Vojaci odpovedali streľbou," uvádza izraelská armáda vo vyhlásení s tým, že spomedzi príslušníkov IDF neboli hlásení zranení.



Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva Palestínčanka zomrela v dôsledku strelného poranenia, ktoré mala na trupe. Rezort ženu identifikoval ako Ghufrán Warasnaovú a podľa palestínskej tlačovej agentúry Wafa mala 31 rokov.



Od konca marca zahynulo pri útokoch Palestínčanov a izraelských Arabov 19 ľudí, zväčša izraelských civilistov žijúcich v Izraeli, ale aj v predjordánskych židovských osadách.



Izraelské bezpečnostné zložky na tieto útoky odpovedali raziami v Izraeli i na západnom brehu Jordánu, a to predovšetkým v okolí mesta Džanín na predjordánskom severe. Pri týchto raziách taktiež zahynulo niekoľko ľudí.



V uplynulých týždňoch izraelské sily zabili 36 Palestínčanov, z ktorých mnohí buď zaútočili na izraelských vojakov alebo sa v Predjordánsku dostali s nimi do potýčky, približuje agentúra AP.



Napätie v regióne stúplo aj po tom, ako bola zabitá palestínsko-americká novinárka Šírín Aklaová, pracujúca pre al-Džazíru. Usmrtená žurnalistka pokrývala jednu z razií izraelských síl v Džaníne.