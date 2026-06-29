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Izraelskí vojaci zastrelili palestínskeho tínedžera na brehu Jordánu
Izraelská armáda bezprostredne nereagovala na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie.
Autor TASR
Ramalláh 29. júna (TASR) - Izraelské jednotky v pondelok počas razie na okupovanom Západnom brehu Jordánu smrteľne postrelili tínedžera, uviedlo palestínske ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa vyhlásenia 15-ročný chlapec zahynul, keď ho izraelskí „okupační vojaci počas razie v štvrti Um aš-Šarajít v meste Al-Bíra“ neďaleko Ramalláhu zasiahli do hlavy a do hrude.
Izraelská armáda bezprostredne nereagovala na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie.
Palestínsky Červený polmesiac informoval, že jeho tím priviezol do nemocnice ťažko zraneného 15-ročného chlapca, ktorého počas razie v oblasti Um aš-Šarajít postrelili do hlavy.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967. Na tomto území žije viac než 500.000 židovských osadníkov medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov. Násilie sa tam eskalovalo po začiatku vojny v Pásme Gaze, ktorú 7. októbra 2023 vyvolal teroristický útok hnutia Hamas na Izrael.
Podľa údajov agentúry AFP izraelskí vojaci a osadníci odvtedy zabili najmenej 1085 Palestínčanov vrátane militantov a civilistov. Oficiálne údaje z Izraela ukazujú, že v tom istom období bolo pri palestínskych útokoch alebo počas izraelských vojenských operácií zabitých najmenej 46 Izraelčanov vrátane vojakov a civilistov.
Podľa vyhlásenia 15-ročný chlapec zahynul, keď ho izraelskí „okupační vojaci počas razie v štvrti Um aš-Šarajít v meste Al-Bíra“ neďaleko Ramalláhu zasiahli do hlavy a do hrude.
Izraelská armáda bezprostredne nereagovala na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie.
Palestínsky Červený polmesiac informoval, že jeho tím priviezol do nemocnice ťažko zraneného 15-ročného chlapca, ktorého počas razie v oblasti Um aš-Šarajít postrelili do hlavy.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967. Na tomto území žije viac než 500.000 židovských osadníkov medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov. Násilie sa tam eskalovalo po začiatku vojny v Pásme Gaze, ktorú 7. októbra 2023 vyvolal teroristický útok hnutia Hamas na Izrael.
Podľa údajov agentúry AFP izraelskí vojaci a osadníci odvtedy zabili najmenej 1085 Palestínčanov vrátane militantov a civilistov. Oficiálne údaje z Izraela ukazujú, že v tom istom období bolo pri palestínskych útokoch alebo počas izraelských vojenských operácií zabitých najmenej 46 Izraelčanov vrátane vojakov a civilistov.