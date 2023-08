Izraelskí vojaci zastrelili troch Palestínčanov. Údajne chystali útok

Jeruzalem 6. augusta (TASR) - Izraelskí vojaci zastrelili v nedeľu v Predjordánsku troch palestínskych militantov, ktorí sa chystali "spáchať útok". Uvádza sa to vo vyhlásení izraelskej armády, píše agentúra AFP.



"Bolo identifikované vozidlo vezúce skupinu teroristov z utečeneckého tábora v Džaníne, ktorí boli na ceste spáchať teroristický útok," uviedla armáda.



Izraelskí vojaci podľa nej začali na auto strieľať, aby "eliminovali bezprostrednú hrozbu" a zabili pri tom tri osoby, ktoré sa v ňom nachádzali. Bol medzi nimi aj predpokladaný šéf skupiny, ktorý bol "čelným vojenským operatívcom" v predjordánskom tábore Džanín, podieľal sa na akciách proti izraelských bezpečnostných silách a spolupracoval aj s militantmi v pásme Gazy.



Agentúra AFP pripomína, že tábor v Džaníne, ležiacom na severe okupovaného Predjordánska, je baštou palestínskych militantných skupín. Izraelská armáda tam v júli podnikla rozsiahli vojenskú operáciu.



Ozbrojený Palestínčan začal v sobotu strieľať v centre Tel Avivu, pričom usmrtil izraelského policajného inšpektora. Útočníka sa podarilo zneutralizovať a po prevoze do nemocnice taktiež podľahol strelným zraneniam. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vzal hold zasahujúcim policajtom, ktorí podľa neho "zabránili omnoho vážnejšiemu útoku".



Od začiatku roka zahynulo pri vyhrotených násilnostiach súvisiacich s izraelsko-palestínskym konfliktom už najmenej 211 Palestínčanov, 28 Izraelčanov, jeden Ukrajinec a jeden Talian. Vyplýva to z bilancie, ktorú každodenne aktualizuje agentúra AFP na základe oficiálnych údajov z oboch strán.



Súčasná úroveň násilností medzi Izraelom a Palestínčanmi je podľa agentúry AP najvyššia za posledné takmer dve desaťročia.