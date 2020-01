Izraelskí vojaci zastrelili v pásme Gazy troch Palestínčanov

Jeruzalem 22. januára (TASR) - Izraelskí vojaci zastrelili v utorok troch Palestínčanov, ktorí sa pokúsili preniknúť cez hraničný plot z pásma Gazy do Izraela a do vojakov hodili výbušné zariadenie. Informovala o tom izraelská armáda, píše agentúra AP.



Armáda uviedla, že izraelskí vojaci strieľali na troch podozrivých, ktorí prekročili bezpečnostný plot a "hodili granát alebo výbušné zariadenie" do jej príslušníkov.



Ako poznamenala AP, tento incident môže ohroziť úsilie o dosiahnutie prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy. Hamas totiž za posledný rok postupne formoval neoficiálne prímerie s Izraelom, v rámci ktorého židovský štát o niečo zmiernil svoju ochromujúcu blokádu pásma Gazy.



Izrael a Hamas viedli od roku 2008 medzi sebou už tri vojny. K vystreľovaniu rakiet z pásma Gazy a následným izraelským odvetám dochádza pomerne často aj napriek doterajšiemu prímeriu, ktoré sa podarilo dosiahnuť vďaka Egyptu a ktoré v novembri ukončilo dva dni prudkých bojov medzi ozbrojencami z pásma Gazy a izraelskou armádou.



Izrael, Európska únia i Spojené štáty zaraďujú Hamas medzi teroristické organizácie.