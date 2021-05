Izraelskí vojaci zastrelili v Predjordánsku dvoch Palestínčanov

Jeruzalem 7. mája (TASR) - Izraelské ozbrojené zložky v piatok zastrelili dvoch Palestínčanov a ďalšieho zranili po tom, ako títo muži spustili streľbu na príslušníkov pohraničnej polície v Predjordánsku. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na izraelskú políciu.



Traja útočníci podľa polície spustili streľbu v blízkosti základne pohraničnej polície v severnej časti Predjordánska, píše na svojej webovej stránke denník The Jerusalem Post. Policajti a príslušníci Izraelských obranných síl (IDF) paľbu opätovali a dvoch mužov usmrtili. Tretieho hospitalizovali.



Izraelské sily vo štvrtok zatkli Palestínčana podozrivého z útoku zo začiatku týždňa, pri ktorom prišiel o život jeden Izraelčan a ďalší dvaja utrpeli zranenia, píše AP.



Izraelská armáda v stredu neďaleko mesta Nábulus zastrelila 16-ročného Palestínčana po tom, ako niekoľkí Palestínčania na vojakov hádzali zápalné bomby.



V posledných dňoch vypukli násilnosti medzi demonštrantmi a políciou v súvislosti so situáciou vo štvrti Šajch Džarrá vo východnej časti Jeruzalema, pripomína AP.



Desiatkam Palestínčanov tam hrozí vysťahovanie po dlhom právnom boji so židovskými osadníkmi, ktorí sa pokúšajú získať kontrolu nad nehnuteľným majetkom v tejto štvrti ležiacej severne od jeruzalemského Starého mesta.