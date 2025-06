Erdogan: Izraelsko-iránsky konflikt by mohol vyvolať vlnu migrácie

Ankara 20. júna (TASR) - Konflikt medzi Izraelom a Iránom by mohol vyvolať vlnu migrácie, ktorá by mohla mať škodlivým vplyvom na región a Európu, varoval v piatok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v telefonáte s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Erdogan vyzval na diplomatické urovnanie sporov v otázke jadrového programu Iránu, napísala agentúra AFP, z ktorej správy čerpala TASR.



Izrael začal s útokmi na Irán pred týždňom, pričom už zasiahol hlavný iránsky jadrový komplex na obohacovanie uránu v Natanze. Pri jeho útokoch zahynulo aj niekoľko jadrových vedcov a desiatky civilistov.



Židovský štát tvrdí, že cieľom jeho operácie v Iráne je zabrániť islamskej republike získať jadrovú zbraň. Teherán však popiera, že by sa ju usiloval získať, a na Izrael podniká odvetné údery. Obe strany vo vzájomnom ostreľovaní pokračovali aj v piatok, už ôsmy deň po sebe.



„Špirála násilia vyvolaná izraelskými útokmi by mohla poškodiť región a Európu z hľadiska migrácie a možnosti úniku jadrového materiálu,“ citovala Erdoganova kancelária jeho slová, ktoré povedal v telefonickom rozhovore s Merzom.



Turecký prezident sa domnieva, že riešenie sporov s Iránom v otázke jeho jadrového programu spočíva v rokovaniach. Povedal, že násilie „zvýšilo hrozbu pre regionálnu bezpečnosť na najvyššiu úroveň“ a že Turecko „vyvíja úsilie na ukončenie konfliktu“ medzi Izraelom a Iránom.



Napriek eskalujúcim útokom zdroj z tureckého ministerstva obrany AFP vo štvrtok povedal, že Ankara nezaznamenala žiadne zvýšenie v počte prekročení hraníc ľuďmi z Iránu. Turecké úrady zatiaľ nezverejnili žiadne údaje. Minister obrany Yasar Güler v stredu oznámil, že na tureckých hraniciach boli posilnené bezpečnostné opatrenia.