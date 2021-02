Izraelskou nákladnou loďou v Ománskom zálive otriasol výbuch

Rijád/Jeruzalem 27. februára (TASR) - Izraelskou nákladnou loďou plaviacou sa zo Saudskej Arábie do Singapuru otriasol vo štvrtok výbuch, ktorý si nevyžiadal žiadne obete. V piatok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na spoločnosť Dryad Global, ktorá sa zaoberá bezpečnosťou lodnej dopravy.



"Loď MV HELIOS RAY vlastní spoločnosť HELIOS Ltd., izraelská firma registrovaná na ostrove Man," priblížila firma Dryad Global. K explózii došlo v Ománskom zálive, dodala.



Majiteľ plavidla, podnikateľ Rami Ungar, výbuch potvrdil a pre izraelskú televíziu KAN opísal rozsah škôd. Podľa neho detonácia spôsobila dve 1,5-metrové diery, motor však nepoškodila.



"Zatiaľ nám však nie je jasné, či ich spôsobili rakety alebo míny pripevnené k lodi," povedal Ungar.



"Netušíme, či tento incident súvisí so sporom medzi Iránom a USA, alebo s tým, že majiteľ lode je Izraelčan," dodal Ungar.



Podľa KAN loď prepravuje automobily a momentálne smeruje do Spojených arabských emirátov (SAE), kde ju skontrolujú.