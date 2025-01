Izraelskú rukojemníčku by mali prepustiť ešte pred ďalšou výmenou

Káhira 26. januára (TASR) – Izraelskú rukojemníčku, ktorej prepustením Izrael podmieňuje povolenie na návrat vysídlených Palestínčanov na sever Pásma Gazy, pustia na slobodu pred ďalšou plánovanou výmenou rukojemníkov za väzňov. S odvolaním sa na palestínske zdroje o tom v nedeľu informovali agentúry Reuters a AFP, píše TASR.



Nemenovaný predstaviteľ militantnej organizácie Islamský džihád pre Reuters povedal, že sprostredkovatelia dosiahli dohodu o prepustení Arbel Jehudovej. Na slobodu by sa podľa neho mala dostať skôr ako budúcu sobotu 1. februára, keď má dôjsť k tretej výmene na základe prímeria medzi Izraelom a hnutím Hamas v Pásme Gazy.



Rovnako sa vyjadril zdroj z Islamského džihádu pre AFP. Ďalší palestínsky zdroj oboznámený so záležitosťou pre francúzsku agentúru uviedol, že Jehudovú by podľa očakávaní mali prepustiť v piatok.



Izrael obvinil Hamas z toho, že nedodržal podmienky dohody o prímerí, keď v sobotu pri druhej výmene izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Gaze za palestínskych väzňov z izraelských väzníc neprepustil aj civilistku Jehudovú.



Hamas v sobotu prepustil štyri izraelské vojačky a tvrdil, že v prípade Jehudovej nastal "technický problém", pričom podľa zdrojov z hnutia je nažive a prepustia ju v rámci tretej výmeny budúcu sobotu.



Izrael v reakcii oznámil, že nepovolí obyvateľom Gazy presun do severnej časti pásma, kým nebude zariadené prepustenie Jehudovej. Na ceste vedúcej na sever sa v nedeľu zhromaždili desaťtisíce Gazanov, prechod cez kontrolnú zónu im však neumožnili.