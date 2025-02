Izraelskú väznicu opustil prvý autobus s palestínskymi väzňami

Jeruzalem/Gaza 1. februára (TASR) - Autobus s prvou skupinou palestínskych väzňov, ktorých Izrael v sobotu prepustil na slobodu v rámci dohody o prímerí, sa v sobotu predpoludním vydal na cestu z väznice Ofer na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu do Ramalláhu.



Autobus prepravuje približne 32 väzňov. Ďalších asi 150 väzňov bude poslaných buď do Pásma Gazy, alebo budú deportovaní do Egypta.



Prví väzni opustili izraelskú väznicu krátko po tom, čo palestínske radikálne hnutie Hamas v sobotu ráno v Pásme Gazy odovzdalo Červenému krížu troch izraelských rukojemníkov. Šlo o súčasť štvrtej výmeny dohodnutej v rámci dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom.



Podľa palestínskych úradov má byť v tejto fáze prepustených celkovo 183 väzňov, vrátane desiatok odpykávajúcich si dlhoročné alebo doživotné tresty, a 111 ľudí z Pásma Gazy, ktorí boli zatknutí po útoku na juh Izraela zo 7. októbra 2023 a boli vo väzení bez rozhodnutia súdu.



Medzi prepustenými Palestínčanmi by mal byť aj Muhammad Halabí, ktorý pracoval ako manažér pobočky kresťanskej humanitárnej organizácie World Vision v Gaze.



Halabí bol zadržaný v roku 2016 pre podozrenie, že Hamasu "presmeroval" miliónov dolárov z účtov humanitárnej organizácie a poskytol mu údajne aj tony ocele. Halabí svoju vinu nepriznal a pochyboval o nej aj jeho zamestnávateľ. Súd v Izraeli ho však v roku 2022 uznal za vinného a odsúdil na 12 rokov väzenia.



V rámci dohody o prímerí, ktorá v prvej fáze počíta so zastavením bojov na 42 dní, by Hamas a jeho spojenci mali prepustiť 33 rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy z Izraela. Izrael by zo svojich väzníc mal prepustiť vyše 1000 palestínskych väzňov.