Izraelský bezpečnostný kabinet rokoval o reakcii na útok Hizballáhu

Jeruzalem 29. júla (TASR) — Izraelský bezpečnostný kabinet v nedeľu po svojom viac ako štvorhodinovom zasadaní poveril premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta, aby rozhodli o rozsahu a načasovaní reakcie na raketový útok Hizballáhu na Golanské výšiny, pri ktorom v sobotu zahynulo 12 mladých ľudí. Uviedol to portál Times of Israel s odvolaním sa na Netanjahuov úrad.



Minister financií Bezalel Smotrič a minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir sa podľa tohto zdroja zdržali hlasovania.



Bezpečnostný kabinet diskutoval aj izraelských rukojemníkoch zadržiavaných militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy, o ďalších krokoch Izraela v tomto smere sa však bude rokovať na ďalšom stretnutí.



Krátko po skončení zasadania izraelského bezpečnostného kabinetu libanonské médiá informovali o izraelských náletoch na ciele v blízkosti miest Húlá a Markaba na juhu Libanonu. Podrobnosti o útokoch neboli bezprostredne k dispozícii.



Times of Israel poznamenal, že na obe oblasti zaútočila izraelská armáda od októbrového vpádu Hamasu do južného Izraela mnohokrát, takže sa nezdá, že by to bola avizovaná odpoveď židovského štátu na raketový útok Hizballáhu.



Pri útoku Iránom podporovaného Hizballáhu na Izraelom okupované Golanské výšiny jedna z rakiet dopadla na futbalové ihrisko v malom drúzskom meste Madždal Šams. Obete mali desať až 20 rokov, uviedla izraelská armáda.