Izraelský činiteľ: Požiadavka Hamasu marí úsilie o prímerie

Jeruzalem 4. mája (TASR) - Pretrvávajúca požiadavka palestínskeho militantného hnutia Hamas na trvalé zastavenie bojov vo vojne s Izraelom v Pásme Gazy marí vyhliadky na dosiahnutie dočasného prímeria, vyhlásil v sobotu vysoko postavený izraelský predstaviteľ. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Hamas sa doteraz nevzdal svojej požiadavky na ukončenie vojny, čím zmaril možnosť dosiahnuť dohodu," povedal činiteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Zároveň odmietol správy, že Izrael súhlasil s ukončením vojny v rámci dohody o prepustení rukojemníkov zadržiavaných militantmi v Pásme Gazy.



Podľa jeho slov náznaky, že Izrael je pripravený umožniť sprostredkovateľom, aby poskytli Hamasu záruky ukončenia vojny, tiež "nie sú presné". Predstaviteľ sa vyjadril po tom, ako sa vyjednávači Hamasu v sobotu vrátili do Egypta, aby poskytli svoju odpoveď na navrhované prerušenie takmer sedem mesiacov trvajúcej vojny.



Podľa údajov, ktoré zverejnila Británia, sprostredkovatelia z Egypta, Kataru a Spojených štátov čakajú na reakciu Hamasu na návrh, ktorý by zastavil boje na 40 dní a umožnil by výmenu rukojemníkov za palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli.



Napriek niekoľkomesačnému diplomatickému sprostredkovaniu kontaktov medzi znepriatelenými stranami sa nepodarilo dosiahnuť nové prímerie - ako týždňové prímerie, po ktorom bolo v novembri minulého roka prepustených 105 rukojemníkov, medzi nimi aj Izraelčanov, výmenou za Palestínčanov zadržiavaných židovským štátom.



Tisíce Izraelčanov sa v sobotu neskoro večer zhromaždili v Tel Avive a požadovali dohodu o prepustení zvyšných rukojemníkov. Mávali izraelskými vlajkami a transparentmi s heslami vyzývajúcimi vládu, aby ich "priviedla domov". Izrael tvrdí, že v Pásme Gazy zostáva ešte 128 rukojemníkov. Podľa armády 35 z nich je však pravdepodobne mŕtvych.