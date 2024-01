Izraelský diplomat pripomenul osud zadržiavaných detí tortou pre Kfira

New York 10. januára (TASR) - Izraelský veľvyslanec pri OSN Gilad Erdan prišiel v utorok na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN v New Yorku s tortou s fotografiou Kfira Bibasa - najmladšieho rukojemníka zavlečeného 7. októbra palestínskymi radikálmi do Pásma Gazy. Kfir by za normálnych okolností v tomto čase oslavoval svoje prvé narodeniny, napísal na svojom webe izraelský spravodajský server Ynetnews.



Kfir mal takmer 10 mesiacov, keď ho spolu so štvorročným bratom Arielom a ich matkou, 32-ročnou Širi, palestínske komando odvlieklo z ich domu v kibuci Nir Oz v južnom Izraeli.



Ako rukojemníka vtedy palestínski radikáli vzali aj otca oboch chlapcov a manžela Širi, 34-ročného Jardena.



Erdan vo svojom príhovore uviedol, že chce prítomným diplomatom pripomenúť ich morálnu povinnosť bojovať za Kfira a za jeho právo osláviť svoje narodeniny, ako aj za ostatní izraelské deti v zajatí.



"Prajem si, aby si na budúci rok oslávil svoje narodeniny obklopený láskou svojej rodiny. Táto narodeninová torta je pre teba, Kfir, ty si dôvod, prečo Izrael bojuje dňom i nocou," vyhlásil Erdan.



Toto svoje vystúpenie Erdan uskutočnil v koordinácii s Bibasovou rodinou a zožal zaň potlesk z pléna. Hovoril pritom aj o ťažkých podmienkach, v ktorých sú izraelskí rukojemníci v Pásme Gazy zadržiavaní. Upozornil, že malý Kfir strávil v zajatí štvrtinu svojho života a stal sa symbolom krutosti Hamasu.



Izraelský veľvyslanec v príhovore pripomenul, že odvtedy, čo "Hamas chladnokrvne zmasakroval, upálil, znásilnil a zavraždil 1300 Izraelčanov a 240 ich uniesol do Gazy", uplynulo 96 dní a rovnaký počet dní nepristúpilo k odsúdeniu zverstiev Hamasu ani Valné zhromaždenie OSN, ani žiadny iný orgán OSN.



Krátko po šokujúcom prieniku palestínskych kománd na juh Izraela sa na sociálnych sieťach sa objavilo video, ako vydesená Širi objíma svoje deti zabalené v prikrývke, kým ich prevážajú do zajatia. Ďalší klip zachytáva otca detí so zranenou hlavou - údajne po úderoch kladivom, ako povedala Jardenova sestra Ofri.